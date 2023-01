Elle en veut à la série Emily in Paris

Lily Collins, star de la série Emily in Paris

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Cette série a le charme et la douceur des meilleures comédies américaines. On se souvient d’Un Américain à Paris avec la délicieuse musique de Gershwin. Emilie aime Paris, la plus belle ville du monde.

Elle est heureuse sur les Champs-Elysées. Aime le Trocadéro. Et se pâme devant la tour Eiffel. Ce n’est pas du goût des élus écologistes et socialistes de la mairie de Paris.

Selon eux, la série montre un Paris des riches. Et fait l’impasse sur les quartiers les plus pauvres de la capitale. En effet Emily n’est pas allée s’achalander en crack à Stalingrad. Et elle n’a pas goûté aux joies de la diversité en allant sillonner les rues de la Goutte d’or. Pour tout dire, Emily est un peu réac sur les bords…

Mais le pire des crimes de la série est qu’elle ne prend pas en compte la catastrophe climatique qui va immanquablement s’abattre sur nous. Certes, si le rôle d’Emily avait été joué par Greta Thunberg… Les élus parisiens veulent en prévision du cataclysme qui s’annonce repeindre en blanc tous les étages supérieurs des étages parisiens.

Ça permettra, selon eux, de lutter contre la chaleur. Et en plus, soulignent-ils, ces derniers étages sont habités par les plus pauvres. Car ces élus, et ils tiennent à le prouver, sont bien sûr de gauche.

Tant de bêtise bien-pensante, tant de contrevérités criantes, laissent pantois. On attend maintenant une série bien française, écologique et progressiste : « Anne et ses chevaliers servants » !

