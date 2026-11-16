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La philosophe française Elisabeth Badinter.
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ATLANTICO LITTERATI

16 novembre 2026

Elisabeth Badinter : L’incomparable Isabelle de Bourbon-Parme, ou la France des femmes d'exception

Dans L’Incomparable, Élisabeth Badinter fait revivre Isabelle de Bourbon-Parme (1741-1761), princesse cultivée, intellectuelle précoce et femme de caractère, dont la liberté d'esprit et la passion amoureuse ont traversé les conventions de son époque. Fascinée par cette figure singulière du XVIIIe siècle, la philosophe dresse le portrait d'une femme d'exception, incarnation d'un certain esprit français fait de curiosité, de culture et d'indépendance.

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MOTS-CLES

L’incomparable Isabelle de Bourbon-Parme , L'incomparable , Isabelle de Bourbon-Parme , histoire , littérature , Louis XV , famille royale , Albin-Michel , Flammarion , Elisabeth Badinter , esprit français , femmes d'exception

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

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