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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prend la parole lors de la cérémonie commémorative nationale marquant le troisième anniversaire de l'attaque du 7 octobre, au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem, le 5 octobre 2026. Le 5 octobre, M. Netanyahu a promis qu'il n'y aurait pas de règne du Hamas à Gaza, lors de cette commémoration marquant les trois ans de l'attaque perpétrée par le groupe militant le 7 octobre 2023.
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SURVIVANT POLITIQUE

26 octobre 2026

Élections en Israël : pourquoi Benyamin Netanyahou a 93% de chances de rester au pouvoir, même sans majorité

Les Israéliens votent ce mardi 27 octobre pour renouveler la Knesset. Si aucun bloc ne semble en mesure d’atteindre la barre des 61 sièges, le modèle prédictif du Millénaire donne pourtant le Premier ministre sortant largement favori. Une projection qui tient moins aux urnes qu’aux lignes rouges entre les camps, au seuil d’éligibilité et aux règles institutionnelles qui permettent au chef du gouvernement de se maintenir tant qu’aucune alternative ne se dessine.

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MOTS-CLES

Israël , Benyamin Netanyahu , élections législatives , Knesset , Likoud , partis arabes , Premier Ministre , sièges , coalition , droite , extrême-droite

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antranig Kevorkian

Antranig Kevorkian est expert des questions du Moyen-Orient au Millénaire.

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Matthieu Hocque
Politologue

Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“

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