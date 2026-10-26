SURVIVANT POLITIQUE

Élections en Israël : pourquoi Benyamin Netanyahou a 93% de chances de rester au pouvoir, même sans majorité

Les Israéliens votent ce mardi 27 octobre pour renouveler la Knesset. Si aucun bloc ne semble en mesure d’atteindre la barre des 61 sièges, le modèle prédictif du Millénaire donne pourtant le Premier ministre sortant largement favori. Une projection qui tient moins aux urnes qu’aux lignes rouges entre les camps, au seuil d’éligibilité et aux règles institutionnelles qui permettent au chef du gouvernement de se maintenir tant qu’aucune alternative ne se dessine.