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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’adresse à ses partisans lors d’un rassemblement organisé le soir du scrutin, après l’annonce des premiers sondages à la sortie des urnes, à Jérusalem, aux premières heures du 28 octobre 2026, dans le cadre des élections législatives israéliennes.
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PARTICIPATION HISTORIQUE

28 octobre 2026

Élections en Israël : les partis arabes en position d’arbitre

Marquées par une participation record après le 7 octobre, les élections législatives israéliennes fragilisent Benyamin Netanyahou sans garantir une alternance stable. Malgré la résistance du Likoud et une percée historique des partis arabes, les lignes rouges croisées des oppositions ravivent le spectre d'une paralysie politique durable.

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Benjamin Netanyahou , Israël , élections , 7-octobre , partis arabes

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International
A PROPOS DES AUTEURS
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Simone Rodan-Benzaquen

Simone Rodan-Benzaquen est envoyée spéciale pour la Foundation for Defense of Democracies.

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Bruno Melki

Journaliste et scientifique, Bruno Melki se sert de faits et de chiffres afin de comprendre la réalité. 