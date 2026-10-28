PARTICIPATION HISTORIQUE
28 octobre 2026
Élections en Israël : les partis arabes en position d’arbitre
Marquées par une participation record après le 7 octobre, les élections législatives israéliennes fragilisent Benyamin Netanyahou sans garantir une alternance stable. Malgré la résistance du Likoud et une percée historique des partis arabes, les lignes rouges croisées des oppositions ravivent le spectre d'une paralysie politique durable.
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THEMATIQUESInternational
Simone Rodan-Benzaquen est envoyée spéciale pour la Foundation for Defense of Democracies.
Journaliste et scientifique, Bruno Melki se sert de faits et de chiffres afin de comprendre la réalité.
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