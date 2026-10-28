PARTICIPATION HISTORIQUE

Élections en Israël : les partis arabes en position d’arbitre

Marquées par une participation record après le 7 octobre, les élections législatives israéliennes fragilisent Benyamin Netanyahou sans garantir une alternance stable. Malgré la résistance du Likoud et une percée historique des partis arabes, les lignes rouges croisées des oppositions ravivent le spectre d'une paralysie politique durable.