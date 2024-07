Élection volée et démarrage de la IIIe République

C’est une honte pour la démocratie française, une leçon que ceux qui voulait dégager les politiques traditionnels et se sentent volés, sauront retenir en 2027.

Que l’on aime ou non le RN, on ne peut s’empêcher d’admettre que l’élection lui a été volée. Que l’on aime ou non Macron, on ne peut s’empêcher de penser qu’il a volé son score. Que l’on aime ou non la gauche, on ne peut s’empêcher de penser que l’émotion l’a emporté sur la raison, acceptant de repousser le RN et acceptant pourtant la LFI. C’est une honte pour la démocratie française, une leçon que ceux qui voulait dégager les politiques traditionnels et se sentent volés, sauront retenir en 2027. Penser que le Front Populaire puisse rassembler autant de voix, avec la LFI en son sein, penser que le parti de gouvernement dont personne ne voulait plus, reste la 2nde force à l’Assemblée, va marquer le succès de la « magouille » qui pousse les Français à voter pour les extrêmes.

Quand je vois ces Ministres du Gouvernement désavoués, arrivés loin, très loin en 3ème position, se retrouver élus, chacun comprendra que ce n’est pas le triomphe de la démocratie, mais bien son piétinement définitif. C’est pour moi et une honte, bien que ne voterai jamais pour les extrêmes, de droite ou de gauche. De droite, car ils sont incompétents, de gauche, car ils sont dangereux.

J’avais indiqué, et je maintiens, que je préférais une majorité forte ou plus, même du RN, qu’une majorité fantôme, variable, sans consistance, qui fera le jeu permanent des petites alliances et connivences de circonstance, d’opportunité. Pas de vision, pas de lignes, pas de décisions d’avenirs mais de petites négociations entre ennemis, une honte qui succèdera à une autre honte et une indécision qui succèdera à une autre indécision. Un glissement après un autre, une pente jamais douce, sur laquelle la France va glisser un peu plus vers le bas.

Ce soir, je suis donc triste, mais il n’y avait aucune raison, quel que soit le résultat, de se réjouir. Triste, car désormais ce pays qui avait besoin de vision, d’un rebond d’intelligence, d’une urgence d’investissement sur les secteurs clés, de décisions claires et enfin réelles et efficaces sur les sujets qui font le succès du RN. Avec un programme qui cumule des délires de SMIC à 1600eur ou un impôt sur le revenu marginal à 70%, une culture de la guillotine pour les riches, individus ou entreprises, des obsessions concernant le pouvoir d’achat sans penser au pouvoir économique, des LFI qui fleurtent avec les frères musulmans et incitent à la haine du Juif, avec des Macroniens qui veulent gouverner sans LFI et sans le RN, qui pourtant représentent la plus grande dynamique actuelle… Comment trouver une cohérence entre ces partis, ces mesures, ces programmes, ces egos, totalement incapables de s’entendre et se comprendre. Un fiasco déjà écrit, gravé dans le marbre. Ce marbre qui fera la matière de la tombe de ce pays.

Entendre qu’un mouvement, dit Républicain et Populaire, qui aura fait fuir, malgré ce jeu plus que contestable du « barrage Républicain », plus de 9 électeurs sur 10, puisque LFI ou le PS ont fait moins de 15 et 12% chacun, fanfaronner sur les plateaux en criant victoire, quand ils devraient (comme les autres) se confondre de honte, plutôt que plastronner, fait vraiment mal. Ils ont à nouveau tous perdu, mais ils veulent que cette victoire de semi-borgnes au pays des aveugles apparaissent comme une éclatante victoire. Malgré sa défaite, le RN est le seul qui progresse autant, et sans alliance. Il fait seul plus du double des LR, du PS, et 60% plus que LFI. Et ils perdent non pas du fait du vote des français, mais sont des victimes d’un bricolage, qui alimente leur flamme pour l’avenir. Les pompiers apparents d’un jour sont les pyromanes de 2027. Car aux Présidentielles, il n’y a pas de bricolages de cette nature. Il y a 2 candidats, et c’est tout. Le parti le plus numériquement important à l’Assemblée est désormais le RN, à cause de 30 ans de collusion de la gauche et de la tolérance à l’islam, qui y a vendu son âme contre leurs votes, et ils ne seront pas au Gouvernement. Quand on souhaite victimiser pour les porter au pouvoir en 2027, il n’y a pas meilleure méthode.

Les premières musiques que l’on entend sur les plateaux, jouent la petite rengaine démagogique du pouvoir d’achat, de l’abrogation de la loi retraite, à un moment où les calculs qui ont basé les chiffres des déficits à terme, se sont déjà dégradés et demanderait, au contraire, d’allonger encore l’âge de départ, de l’augmentation du SMIC, histoire d’alimenter une machine à délocaliser nos emplois, comme cela fonctionne toujours, de l’augmentation des salaires, à un moment où l’on tente de finir d’éteindre l’incendie inflationniste. Quel bel avenir pour la France !

Si les entrepreneurs avaient voix au chapitre des élections ce jour d’élection, ils auraient majoritairement envie de quitter ce pays. Pour ne pas dire ce continent. Car peu de chance d’avoir une Europe, sans avoir une France qui parle d’une seule voix. Il ne faut pas oublier que les élections Européennes, ont propulsé le RN et ses amis en Europe en tête des scores tout en étant écarté par le jeu des alliances de la direction du jeu Européen.

Pendant ce temps, le bal des incompétents continue à être dansé en Europe. Van der Leyen va rester, on appelle cela une prime à l’échec, très entrepreneurial, et Thierry Breton est soutenu par ses copains technocrates, Macron en tête, pour le remercier de n’avoir……. rien fait, mis à part de grandes déclarations, depuis sa première nomination, qui lui permis de s’échapper à l’écroulement écrit, de ce châteaux de carte incohérent nommé Atos, qu’il a bâti au détriment du bon sens. Tout le milieu économique (et politique) le sait, et pour le remercier de ce brillant parcours, on va continuer à le maintenir dans cette bulle confortable et déconnectée, à l’abri des Français et de tout jugement. Une façon de plus de donner du grain à moudre aux extrêmes.

Pire (peut-être) que le résultat des élections, c’est la crasse réaction des « responsables » (irresponsable serait plus approprié) politiques du pays, dont on sent, à chaque phrase prononcée, le tremblement à l’idée de pouvoir accéder à une voiture de fonction, un chauffeur et tous les frais payés maintenant que chacun possède un argument lui permettant d’espérer être Ministre demain. Cette fébrilité est affligeante et devrait être punie par la loi. Pour le moment seule la France est punie, si il n’y a pas de majorité à l’Assemblée, il y a unanimité sur la crasse qui recouvre tous ces « élus ».