"Ego système, le musée de votre existence" de Raphaël Callandreau : accords de coeur

"Ego système, le musée de votre existence" de Raphaël Callandreau est à retrouver au théâtre de l'Essaïon à Paris.

"Ego système, le musée de votre existence"

De Raphaël Callandreau

DUREE : 1H10

Mise en scène : Nicolas Guilleminot

Avec : Adrien Biry-Vicente, Marie Glorieux, Cloé Horry, (ou Jeanne Jerosme), Vincent Gillieron,

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre Essaion

6 rue Pierre au Lard

75004 PARIS

01.42.78.46.42

https://www.essaion-theatre.com/

Du 15 mai au 15 juin 2022, les lundis, mardis et mercredis à 21H

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Il y a des âges charnières où tout bascule, et où la vie s’invite pour vous donner un coup sur la tête. C’est le cas d’Alban, qui a 30 ans, dont c’est l’anniversaire.

Ses copains lui ont organisé une petite fête : la soirée s’annonce et s’arrose bien ; bientôt les langues se délient.... Les « ingrédients » de la fête aidant, toutes les certitudes, tous les questionnements s’échappent, se bousculent et tout bascule… • Face à lui-même et à ses choix Alban va se retrouver à devoir visiter le musée de son existence dans un voyage étrange et tout ça en chansons ...

POINTS FORTS

L’originalité de ce spectacle réside dans l’interprétation entièrement a capella par ce quartet musical. Tout à la fois une prouesse technique et enchantement, Ego Systèmenous offre une fantaisie musicale dans laquelle la prouesse vocale est la clé de voûte de notre plaisir de spectateur. Cette soirée rafraichissante nous donne un coup de fouet, nous surprend et sait nous émouvoir.

Sous la forme singulière d’une « comédie musicale », qui s’inscrit dans l’air du temps, tous les ingrédients sont là pour nous transporter. Toutes les thématiques qui traversent notre société sont abordées avec humour, ironie et tendresse. Mais le plus remarquable reste le travail des harmonies et les couleurs sonores qui souvent nous surprennent. C’est du « théâtre vocal » - certes - c’est aussi un ovni scénique qui mérite qu’on s’y arrête. On tombe vite sous son charme.

Ego Système est servi par une énergie communicative, une palette de jeu variée, une performance vocale magnifique, et la pluridisciplinarité des interprètes.

QUELQUES RÉSERVES

Comme souvent quand on aime, on n’a guère le temps d’en trouver.

ENCORE UN MOT...

Crée au festival d’Avignon en 2019, cette jolie comédie de Raphaël Callandreau est un réconfort pour trentenaire en questionnement existentiel.

UNE PHRASE

VINCENT : « Je demande une trêve, car Émilie nous a fait un gâteau !

ALBAN : Au chocolat ?

VINCENT : Entre autres…

MARIE : Le chocolat c’est juste un alibi...

VINCENT : C’est un space Cake ! »

[...]

MARIE : « On y va ?

ALBAN : Où ça ?

MARIE : Vous ne savez pas où nous nous rendons ? Au Musée de votre existence ! Vous n’avez jamais visité le musée de votre existence ?

ALBAN : Pas que je me souvienne. »

L'AUTEUR

Raphaël Callandreau est pianiste, auteur, et chanteur-compositeur. Ill débute en 2000 dans l’univers du spectacle musical en plein essor. Ajouté à tous ces talents, il est aussi arrangeur et directeur musical.

Homme orchestre pour ainsi dire, ce grand gaillard à la moustache élégante a écrit pour les « Divalala » depuis 2012. Il est l’auteur du Malade imaginaire en la majeur qui se donne toujours à la Comédie Bastille depuis deux ans. Un compositeur prolixe à découvrir, un artiste complet en somme, et fort sympathique de surcroit.