Effet collatéral de la dernière élection présidentielle américaine, le journaliste Tucker Carlson vient de quitter la chaîne Fox News

Tucker Carlson prend la parole lors des FOX Nation Patriot Awards 2022 au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood le 17 novembre 2022, en Floride.

Le présentateur Tucker Carlson a été licencié de la chaîne Fox News lundi soir. Tucker Carlson était une des voix les plus influentes de l’Amérique conservatrice.

© JASON KOERNER / Getty Images via AFP

Tucker Carlson avait tenu l’antenne du prime time vendredi, en lançant aux téléspectateurs, pizza à la main, « à lundi !»

Fox News, chaine conservatrice qui écrase la concurrence (CNN notamment), chaine d’info continue la plus regardée avec en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs en prime time, chaine américaine qui, à la différence de CNN, est en France uniquement disponible sur le bouquet anglophone payant de Orange ou en chaine payante sur Free, Fox News que suit régulièrement votre serviteur s’est donc séparée lundi 24 avril de Tucker Carlson. Ils se sont «mis d’accord pour se séparer», assure la chaîne ajoutant que l’émission serait assurée par des remplaçants dès lundi, jusqu’à ce qu’un nouveau permanent soit trouvé. Fox News a néanmoins perdu la plus belle plume de son chapeau.

Faut-il y voir un lien avec le procès qui opposait Fox News à Dominion Voting System, fabricant de machines à voter électorales ? La société poursuivait la chaîne pour diffamation, l’accusant d’avoir propagé les propos de Donald Trump disant savoir le scrutin de l’élection présidentielle de 2020 truqué. Le patron de Fox News, Rupert Murdoch, a signé un accord financier par lequel la chaîne va verser 787,5 millions de dollars à l’entreprise pour éteindre la procédure, façon classique d’éviter un procès, un mauvais accord valant toujours mieux qu’un bon procès comme dit mon avocat d’affaire.

Cependant plusieurs textos de Tucker auraient été révélés dans le cadre du procès Dominion. «Trump, je le déteste passionnément», écrivait le journaliste star en janvier 2021, qui affichait à l’antenne tout son soutien à l’ancien président. Mais ce n’était qu’une bonne formule ! Un jour j’ai moi-même dit qu’un homme autant détesté ne pouvait pas être complétement mauvais. Plus compromettant est le texto suivant : «Les dirigeants comprennent-ils à quel point nous avons perdu la crédibilité et la confiance de notre public ? On joue avec le feu, pour de vrai… Une alternative comme Newsmax pourrait être dévastatrice pour nous.»

De son côté la productrice Abby Grossberg a porté plainte contre le journaliste et l’accuse d’avoir instauré un environnement de travail toxique et misogyne au sein de l’équipe de l’émission. Ben voyons ! Ce n’est pas le premier mâle blanc de plus de 50 ans à être ainsi dégommé. Le fameux Bill O'Reilly, grande figure de Fox News, n’a-t-il pas eu le même traitement en avril 2017.

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Tucker Carlson était lui-aussi une figure emblématique pour les spectateurs conservateurs. Opposé à l’avortement, grand défenseur du droit au port d’armes, tournant en dérision les délires écologistes sur le réchauffement climatique, le journaliste a été accusé de populariser des thèses complotistes et racistes. C’est toujours la même rengaine. Le New York Times[1] a décompté que le journaliste aurait évoqué des centaines de fois la « théorie » (Renaud Camus[2], son auteur, dit que ce n’est pas une théorie mais un constat) du «grand remplacement» selon laquelle les blancs sont remplacés par d’autres groupes ethniques en Occident.

Le journaliste fut embauché par Fox News en 2009. Ce n’est qu’en 2016 qu’il y présente Tucker Carlson Tonight, diffusé à 20 heures, devenu rapidement le programme d’actualité le plus regardé. Un programme qui fracasse tous les records d’écoute.

Le dernier grand fait d’armes de Tucker Carlson : la diffusion des bandes vidéo provenant des caméras de sécurités rendant des événements du Congrès ce 6 janvier, une atmosphère tranquille de journées portes ouvertes qui tranche avec ce qu’on a vu sur les médias mainstream. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis Kevin McCarthy lui a en effet remis plus de 14 000 heures de séquences vidéo du 6 janvier 2021 captées par des centaines de caméras de surveillance dans et autour du Capitole.

On pourrait retrouver prochainement notre Tucker sur Newsmax, chaine qui concurrence de plus en plus Fox News sur sa droite.

La chaîne « prorusse » RT désormais interdite en France a proposé un emploi au journaliste dès lundi. « Hey Tucker Carlson, vous pouvez toujours venir poser plus de questions pour RT», a écrit RT sur Twitter, en référence à son propre slogan : «Question more.»

Son programme Tucker Carlson Tonight promettant de « poser les questions que vous poseriez – et d’exiger des réponses ».

Qui sait ? Jeune, Tucker n’avait-il pas envisagé de rejoindre la CIA ? Et en 2004, n’a-t-il par animé Tucker Carlson : Unfiltered sur PBS, le groupe public ?

Thierry Martin est l’auteur deBoJo, un punk au 10 Downing Street*