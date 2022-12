Économies d’énergie et risques de coupures : voilà les données pour comprendre les ordres de grandeur (et qui peut vraiment faire quoi)

Atlantico : L’année dernière, RTE publiait un rapport sur les économies d’énergies. Que nous apprend-il ?

Damien Ernst : Ce que montre les conseils de RTE, c’est que beaucoup de choses sur lesquelles nous nous focalisons à l’heure actuelle sont globalement inutiles. Par exemple, éteindre les affiches publicitaires représente 0,5 TWh, ce qui est très peu. Et à l’inverse, les choses qui peuvent vraiment faire la différence, nous n’en parlons pas. A commencer par le développement des habitats à espaces partagés et une légère augmentation de la taille unitaire des ménages, soit la réduction du nombre de m2 par habitant. On choisit de se concentrer sur des choses plus futiles. On a beaucoup parlé des écrans publicitaires, ça fait beaucoup débat, mais l’impact sur la consommation est très limité.

Quelles sont les choses qui seraient les plus efficaces, en termes de sobriété énergétique ?

Le premier levier, c’est cette réduction du nombre de m2/habitant (11,9 TWh évités). On retrouve ensuite le recours au télétravail qui permet d’éviter 9,1 TWh. Cela évite d’une part la consommation dans les bureaux mais aussi la consommation due au transport. D’ailleurs, la troisième mesure la plus efficace est le report des déplacements individuels en voiture vers le covoiturage (9,8 TWh évités). Ceci dit, il y a aussi dans le rapport de RTE certaines solutions qui posent question, notamment sur le plan industriel. Il évoque notamment moins d’engrais azotés dans l’agriculture qui permettrait d’éviter 3,4 TWh. Sauf que cela ne prend pas en compte que moins d’engrais azoté signifie moins de nourriture. 3 milliards de personnes vivent grâce aux engrais azotés actuellement.

À Lire Aussi

Coupures d’électricité : y a-t-il un risque que la situation soit pire que celle à laquelle nous prépare le gouvernement ?

Pourquoi se concentre-t-on sur des actions avec peu d’effet ?

Je pense que cela montre que l’on reste enfermé dans l’écologie des petits gestes, celle de la décroissance, où l’on n’analyse pas vraiment les chiffres. Ils pensent que des actions futiles vont aider à tout améliorer. Alors que RTE montre bien que si on veut vraiment avoir un impact il faut drastiquement réduire notre consommation d’énergie, avec des changements fondamentaux dans notre manière de vivre. On peut douter que les politiques soient prêts à poursuivre ces mesures de manière autoritaire. La solution est incontestablement de produire plus d'énergie décarbonnée et de se focaliser là dessus.

Xavier Piechaczyk, président du Directoire de RTE était interrogé sur EcoWatt l’application conseillant les écogestes et permettant de prévenir des périodes de tension. Il a expliqué que même juste avant une période de possible délestage, il était possible d’éviter la coupure en faisant les bons gestes. Est-ce une erreur ?

Je n’y crois pas trop. On peut sans doute gagner quelques gigawatts mais pas suffisamment. Et on ne sait jamais comment les gens réagissent à ce genre de mesure. Certains sont tentés de se dire que ça ne les concerne pas et que les choses peuvent reposer sur les autres. C’est la théorie du passager clandestin. Par ailleurs, il ne faut pas surestimer la portée d’Ecowatt. Il y a actuellement eu environ 700000 téléchargements. Cela veut dire qu’une large partie de la population n’aura pas accès à ses alertes. Donc je pense que l’effet sera très faible. Et s’il y a un effet, il sera sans doute ponctuel à mesure que la fatigue s’installe. Il faut agir sur les capacités de production en amont. Pas compter sur ce genre de petits gestes.