"Dune (deuxième partie)" de Denis Villeneuve

Comment décrire le choc que provoque ce Dune 2 sans multiplier les superlatifs ? Comme on l’a écrit plus haut, il est plus monumental que le numéro 1, plus fastueux, plus mouvementé, plus ambitieux, plus riche en stars aussi. Les studios Warner et Legendary Pictures peuvent être contents: ils n’ont pas lâché 120 millions de dollars à Denis Villeneuve pour rien. Tourné dans les studios de Budapest et les décors naturels d’Abu Dhabi et de la Jordanie, Dune 2 est un « hyperspectacle », dont pas une de ses 170 minutes n’est décevante ou superfétatoire. Et n’ayez aucune crainte d’être largué. Ce Dune 2, tout SF soit-il, est en totale résonance avec notre temps. On y parle écologie, fascisme, féminisme, colonialisme et fondamentalisme religieux. Il y est même question, mais oui, d’amour, car l’un des autres « musts » de ce film incomparable qui se déroule en 10191, est que l’I.A. n’a pas triomphé : on sent battre un cœur à l’intérieur de chaque personnage.… Virtuose, pharaonique et fascinant, on vous dit…