Pieds odorants

Du pied d’athlète aux mauvaises odeurs : faites-vous partie de ceux qui n’ont pas compris comment se laver les pieds pour préserver leur santé ?

Sous chaussettes et chaussures, nos pieds baignent dans une chaleur humide idéale pour bactéries et champignons. Résultat : mauvaises odeurs, pied d’athlète, ongles épais ou infections redoutées des diabétiques. Un rituel simple - eau tiède, savon doux, séchage soigneux, hydratation ciblée et contrôle visuel - suffit pourtant à préserver leur santé et, plus largement, notre bien-être général.