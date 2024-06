"Du domaine des murmures" : spiritualité et Moyen âge de pacotille

Le texte sonne parfois faux : c’est dû à la nature de l’écriture poétique, jolie mais apprêtée. • En utilisant la recluse pour dire la folie d’un père jadis affectueux, le viol, l’inceste, les stigmates, l’enfant volé, la condition féminine - dont on se demande si le propos est de la rendre intemporelle ? - l’écrivaine Carole Martinez passait déjà à côté de son sujet.

Et la qualité de l’interprétation de Jessica Astier qui clame, proclame et crie beaucoup sans toujours susciter l’émotion du spectateur, ne fait qu’ajouter de la confusion à cet amoncellement de pathos… pour dire quoi en définitive ?

La mise en scène est aussi chichiteuse que le réalisme onirique du décor se fait pesant : figurer une tour construite pour la circonstance comme une ruine est déjà surprenant, mais les projections sur les panneaux de tissus qui encadrent la ruine, la fumée, le jeu avec les bougies et les cierges peuvent déconcerter. On pouvait imaginer que, pour alléger un texte assez lourd, William Mesguich ferait des choix de mise en scène plus sobres.