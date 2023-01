"Drôle de jam" de Bruno Buijtenjuijs : French swing « mélodie »

POINTS FORTS

Une qualité musicale remarquable, avec un zeste de fantaisie pour relever une sauce swing, sous le regard facétieux d’Agnès Boury à la direction artistique :

- Rachel Pignot et Julie Costanza, les deux rossignols de ce quintette, composent un duo irrésistible de deux chipies inséparables tantôt complices, tantôt rivales, qui glissent d’un registre vocal à l’autre avec autant de brio que de délicatesse ;

- Bruno Buijtenhuijs, le chanteur du trio, s’autorise toutes les fantaisies croustillantes dans ses interprétations d’airs célébrissimes, qui nous surprennent souvent par leur côté iconoclaste et bouffon.

- n’oublions pas de citer le guitariste Geoffroy Boizard en digne héritier de Django Reinhardt, et l’excellent Franck richard à la contrebasse qui impulse tout le rythme et la rondeur du swing à ses petits camarades.

Le cadre de l’Essaïon se prête très bien à ce tour de chant.