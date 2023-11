"Dorothy" de Zabou Breitman

Après quelques années d’enseignement de la philosophie en lycée, puis quelques années de journalisme chez Bayard Presse, Paule du Bouchet a fait la plus grande partie de sa carrière comme directrice éditoriale aux éditions Gallimard. Après avoir été à l’origine de la collection Découvertes Gallimard, elle a créé le département Gallimard Jeunesse Musique, puis le secteur de livres audio Ecoutez lire Gallimard.

Passionnée de musique et autrice, elle a publié une trentaine d’ouvrages dont de très nombreux livres jeunesse et plusieurs livres parus dans la collection Blanche de Gallimard.

Elle est aujourd’hui présidente du Festival Vox de livre audio et de lecture à voix haute et elle poursuit une activité de création éditoriale aux Editions Fario.

Elle continue aujourd’hui à assurer la direction d‘acteurs pour de nombreux projets de livres audio, anime des tables rondes autour de la lecture à voix haute, ainsi que des ateliers d’écriture.

Pour Culture Tops, elle rédige essentiellement des chroniques Théâtre.