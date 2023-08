Donald Trump remporte le premier débat de la primaire des Républicains

Débat des républicains

Article initiatelement pubié sur European conservative

"C'est la nuit du débat, mais nous ne sommes pas à Milwaukee", a déclaré Tucker Carlson, personnalité des médias américains, en présentant une interview vidéo préenregistrée avec l'ancien président des États-Unis et actuel candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald J. Trump, dans sa résidence du club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, le 23 août. Jusqu'à ce que Fox News retire Carlson de l'antenne au début de l'année, il était de loin le présentateur de télévision le mieux noté aux États-Unis. Il est toujours sous contrat avec Fox, mais n'a pas de forum public avec la chaîne de télévision câblée et s'en remet à Twitter (désormais appelé "X") pour diffuser des contenus vidéo dans ce que M. Trump a qualifié de "forum de fous".

L'interview de Carlson avec Trump est tombée cinq minutes avant que huit challengers républicains ne se réunissent dans la ville du Wisconsin pour présenter leurs arguments en vue de l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. Pour se qualifier, les participants devaient obtenir le soutien d'au moins 1 % de l'électorat du Grand Old Party (GOP) dans plusieurs sondages, justifier d'au moins 40 000 dons uniques à leur campagne (dont au moins 200 provenant de chacun des 50 États américains) et s'engager à soutenir le candidat républicain final et à ne pas briguer la présidence en tant que candidat d'un autre parti, ou de manière indépendante. M. Trump, qui mène par 40 points ou plus dans la plupart des sondages pour l'investiture du GOP et qui bat également le président démocrate sortant Joe Biden dans certains sondages, a décliné l'offre malgré les appels désespérés des dirigeants de Fox, de la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, et de certains de ses collègues candidats. M. Trump a également refusé de promettre un soutien inconditionnel à tout futur candidat du GOP, invoquant de fortes objections à l'égard d'au moins deux candidats présents sur scène, l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l'ancien gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson, tous deux critiques à l'égard de l'ancien président.

Comme l'a dit M. Trump à M. Carlson, il n'avait aucune raison logique de participer. Bénéficiant d'une avance considérable, il ne voyait pas l'intérêt de s'engager avec des rivaux impopulaires, dont la quasi-totalité n'ont des sondages qu'à un chiffre et ne posent aucun problème réaliste à son énorme avance. M. Trump a également fait savoir qu'il ne faisait pas confiance à la chaîne Fox, dont le propriétaire, Rupert Murdoch, s'opposerait à sa candidature pour reprendre ses fonctions, et dont les autres médias ont fortement soutenu le gouverneur de Floride et participant au débat, Ron DeSantis, pour l'obtention de l'investiture. Les quatre inculpations de Trump pour 91 chefs d'accusation n'ont fait que renforcer sa popularité, alors que les républicains, un nombre croissant d'indépendants électoralement cruciaux et même certains démocrates sont convaincus que les accusations sont politiquement motivées et que Trump est un avatar pour les Américains qui se sentent aliénés, privés de leurs droits et persécutés par la même caste administrative et managériale discréditée.

Comme l'a calculé Trump, même in absentia, il était la personne la plus importante dans la salle, et sans doute dans le monde, pendant que le débat se déroulait. En effet, pendant le débat, son interview en ligne avec Carlson a été visionnée 82 millions de fois, et plus de 170 millions de fois le lendemain matin. Même lorsque Carlson était à la tête de l'équipe de Fox aux heures de grande écoute, son audience tournait autour de trois millions de téléspectateurs.

Dès que les autres candidats du GOP sont apparus sur leur podium, il était clair que la déférence envers l'ancien président était présente dans l'esprit de la plupart d'entre eux. Consciemment ou non, tous, à l'exception de la seule femme sur scène - l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley - portaient la tenue habituelle de M. Trump, à savoir des costumes sombres avec des chemises blanches et des cravates rouges densément nouées. En tant que groupe, ils ressemblaient davantage à des candidats de l'émission de télé-réalité de Trump, The Apprentice, qu'à des prétendants sérieux à la plus haute fonction du pays, et il y avait plus qu'un indice que certains d'entre eux faisaient réellement campagne pour le poste de vice-président de Trump ou pour d'autres récompenses au bas de l'échelle.

Le moment le plus emblématique du débat a eu lieu au bout de 51 minutes, lorsque le modérateur Brett Baier a demandé aux candidats de lever la main s'ils soutiendraient Trump en tant que candidat du parti même s'il était condamné dans l'une ou l'autre de ses affaires criminelles en cours. Une à une six mains dociles se sont levées dans une vague de droite à gauche, seuls Christie et Hutchinson ayant refusé, en violation apparente de leurs engagements d'avant-débat. Lorsque ces deux derniers ont exprimé la seule critique du débat à l'égard de l'ancien président, le public les a accueillis par des huées nourries. Dans le cas de Christie, les huées ont été si intenses que Baier a dû suspendre le débat et demander au public d'arrêter parce que les huées empiétaient sur le temps de la discussion de fond. Les six autres candidats ont soit soutenu M. Trump, soit fait des déclarations générales sur la nécessité de se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Aucun n'a osé l'attaquer. À la grande joie de M. Trump, qui l'a exprimé sur sa plateforme Truth Social, l'entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy, le candidat le plus jeune et le plus loquace sur scène, l'a loué comme étant "le meilleur président du XXIe siècle". L'ancien vice-président Mike Pence, qui s'est dit "incroyablement fier" de ce qu'il a maladroitement appelé "l'administration Trump/Pence", s'est également montré élogieux à l'égard de son ancien patron, mais s'est abstenu de dire qu'il le gracierait s'il était condamné.

La discussion sur les "questions" a révélé plus d'accords que de désaccords, du moins sur les sujets dirigés et prévisibles fournis par les modérateurs de Fox, qui comprenaient l'environnement, l'avortement, l'éducation et la criminalité. Curieusement, compte tenu de la faible priorité que les électeurs américains accordent à la politique étrangère, le désaccord le plus marqué a porté sur l'Ukraine, les candidats de l'ancienne génération préconisant un engagement américain fort aux côtés de Kiev dans la guerre et les candidats plus jeunes estimant que l'Ukraine se situe en dehors des intérêts de l'Amérique à un moment où elle a des problèmes bien plus urgents que de savoir qui dirige Donetsk. L'immigration, les impôts, l'inflation, les dépenses publiques, la dette publique, la réforme électorale, les politiques d'identité raciale, l'idéologie du genre, les questions de liberté d'expression ou l'armement des forces de l'ordre fédérales - autant de sujets qui préoccupent vivement l'opinion publique et qui sont au cœur des débats conservateurs contemporains, mais qui ne sont pas pris en compte dans les cercles rassis du GOP de Washington. On s'attendait à ce que M. DeSantis, qui a toujours été loin derrière M. Trump dans les sondages, subisse le plus gros des attaques de la part de ses concurrents. Cependant, la campagne de DeSantis est au point mort et, dans les sondages, il perd régulièrement du terrain face à Ramaswamy, qui a pris la deuxième place dans certains classements, et face au sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, qui a la réputation d'être un homme sympathique, un bon orateur, l'incarnation du rêve américain, et le pari le plus sûr de l'establishment flasque du GOP dans l'éventualité probable que la descente en toboggan de DeSantis se poursuive.

C'est donc Ramaswamy qui a pris presque toute la place, tandis que DeSantis a gardé de longues périodes de silence et n'a attiré l'attention de personne d'autre que les modérateurs. Le gouverneur de Floride a peut-être respecté les règles du débat limitant les temps de réponse et interdisant les interruptions - contraintes ignorées avec une fréquence irritante par Christie, Hutchinson et Pence - mais cela ne l'a pas fait paraître fort, réfléchi ou sagement au-dessus de la mêlée. Lorsque le débat s'est terminé et que les candidats se sont serré la main et ont fait la causette, DeSantis a été visiblement ignoré par les autres. Ramaswamy a répliqué à ses antagonistes - principalement Christie et Pence - avec un certain empressement, mais ce qui l'a le plus aidé, c'est le spectacle embarrassant de deux vieillards grincheux et envieux qui se qualifiaient à peine pour le débat, s'acharnant sur un homme plus jeune et plus intelligent, avec des idées plus fraîches et beaucoup plus d'argent.

En clair, personne sur la scène de Milwaukee hier soir n'a la moindre chance d'être le candidat républicain ou le prochain président des États-Unis. Il n'y a eu aucun moment décisif, aucune rhétorique stupéfiante, aucune indication que l'un d'entre eux pourrait s'emparer de la moindre parcelle de l'avance écrasante de Trump, ou qu'il saurait quoi en faire s'il le pouvait. Au mieux, Ramaswamy, Haley et Scott ont donné des auditions passables pour des postes ministériels mineurs dans la prochaine administration Trump. DeSantis restera un gouverneur de Floride respecté localement pendant encore trois ans et demi, au cours desquels il pourra étoffer son équipe en dépassant le nombre de bons à rien de Tallahassee qui l'ont si mal servi et envisager la candidature de 2028 qu'il aurait été plus sage pour lui de poursuivre.

Les autres candidats peuvent s'attendre à des postes de commentateurs dans les médias américains traditionnels tels que CNN ou MSNBC, à des contrats lucratifs pour des livres qui ne se vendront pas à beaucoup d'exemplaires et à des postes de professeurs de politique publique arrangés par des partisans assez délirants pour avoir pitié d'eux. Il est peu probable qu'un futur débat républicain change la donne. À moins d'un événement vraiment extraordinaire, 2024 sera un match retour Trump-Biden.