Nomination surprise

Dominique Voynet nommée au HCTISN : énième exemple de l'efficacité de l'entrisme écologiste au sein des institutions françaises

Dominique Voynet a été placée à la tête du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN). Il s'agit d'une nouvelle démonstration des capacités d'entrisme du lobby écologiste au sein des institutions françaises, Dominique Voynet étant une antinucléaire déclarée et offensive. Alors que la France doit effacer une décennie d'errements qui ont failli lui coûter son indépendance énergétique et qui ont empêché la rénovation de son parc nucléaire, cette nomination étonne.