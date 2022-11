« Dites à vos enfants d’abandonner Tik Tok, c’est vraiment une machine chinoise à récolter leurs données personnelles »

Mike Pompeo, lors d'une conférence de presse à Doha, le 29 février 2020.

Atlantico : Mike Pompeo, ancien secrétaire d’État américain et ex-patron de la CIA a récemment déclaré : « Dites à vos enfants d’abandonner TikTok, c’est vraiment une machine chinoise à récolter leurs données personnelles ». Faut-il réellement suivre ses conseils ?

Fabrice Epelboin : Dans l'absolu, il faut suivre tous les conseils de Mecs Pompeo concernant tous les réseaux sociaux sans exception. Ce sont effectivement des machines à aspirer de la donnée, mais ce sont des machines où a été prouvé à de nombreuses reprises que c'était instrumentalisé, justement sur la base de ces données personnelles. Donc il est vrai que c'est dangereux de confier ses données personnelles à ce géant.

On sait depuis longtemps que l’application chinoise récolte les données de ses utilisateurs mais à quel point est-réellement le cas, qu’est-ce que TikTok conserve finalement ?

Dans la foulée des scandales déclenchés par Edward Snowden, nous avons découvert que Facebook collectait des défauts qu'il peut y avoir sur l'optique de l'appareil photo de votre téléphone portable, de façon à pouvoir faire un rapprochement entre 2 photos sur la base des défauts liés à l'optique d'un seul et même appareil photo. On en est à ce point de récolte de données. On peut en conclure une chose, c'est qu'il n'y a aucune limite et on peut aussi se poser des questions sur la finalité de traitement au sens du RGPD, parce qu'on voit mal qu'un réseau social peut avoir affaire avec de telles données. Un service de renseignement, oui bien sûr, mais un réseau social, on a du mal à imaginer qu'elle pourrait l'usage d'une telle donnée.

En quoi cette collecte est-elle dangereuse pour ses utilisateurs ? Quelle est la menace que représentent vraiment tiktok la collecte des données de TikTok ?

Les dangers ont de multiples dimensions. Cette app est dangereuse à une niveau individuel parce que vous confiez des choses que vous pourriez avoir à cacher demain à un tiers sur auquel vous donnez une confiance qui est déraisonnable. C’est aussi dangereux à un niveau collectif parce que c'est à travers l'analyse de tous nos comportements réunis qu'on peut les détourner.

Est-il possible d’avoir une utilisation raisonnable de TikTok plus respectueuses des données ?

Les données que vous allez donner un réseau social, elles ne servent pas qu’au réseau social pour faire de la publicité ou à je ne sais quel service de renseignement pour faire on ne sait quoi. Elle serve également à personnaliser votre expérience et à créer l'expérience en tant que telle. L'expérience que vous avez d'un réseau social est spécifique à vous et à votre implication dans le réseau social et votre inscription dans le réseau social. Si vous ne donnez pas vos données, le réseau n’aura pas cette capacité à vous fournir ce flux personnalisé qui aujourd'hui est géré par cette intelligence artificielle qui va être limitée et non filtré. On rencontrerait tout un tas de problèmes et surtout on ne créera pas une expérience « entertainment ». On peut imaginer les réseaux sociaux sans données personnelles, mais ça serait une expérience totalement différente aujourd'hui.