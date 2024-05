Détruire les produits du passé pour mieux acheter de nouveaux produits ou la dernière pub si révélatrice d’Apple

Apple.

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

Regardez la nouvelle publicité pour l'iPad d'Apple, intitulée "Crush". Sérieusement, regardez-la. C'est important :

Qu'avez-vous vu ? Voici ce qu'Apple voulait que vous voyiez : toute la "réalité" désordonnée représentée par les instruments de musique, les pots de peinture et tout le reste est concentrée dans ce seul appareil numérique. Vous pouvez tout avoir, dans la paume de votre main. Cool, non ?

Pas pour moi. J'ai trouvé cela viscéralement dégoûtant. D'autres l'ont fait aussi. De nombreuses personnes sur mes réseaux sociaux ont été horrifiées par cette publicité. Le poète et éditeur Paul Pastor a tweeté :

Susannah Black Roberts, écrivain à New York, a tweeté dans le même sens :

La réaction négative ne s'est pas limitée à ma tribu en ligne. Sur le site technologique Tech Crunch, Devin Coldeway a exprimé son dégoût :

"La publicité d'Apple envoie le message que l'avenir qu'elle souhaite ne comporte pas de bouteilles de peinture, de cadrans à tourner, de sculptures, d'instruments physiques, de livres en papier. Bien sûr, c'est l'avenir qu'elle s'efforce de nous vendre depuis des années, mais elle ne l'avait pas dit aussi crûment auparavant.

Lorsque quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le. Apple vous dit très clairement ce qu'elle est et ce qu'elle veut que l'avenir soit. Si cet avenir ne vous dégoûte pas, vous êtes le bienvenu."

Le New York Times a fait état de la réaction généralisée, affirmant que les détracteurs de la publicité au sein de la communauté créative y voyaient "une métaphore de la manière dont les grandes entreprises technologiques ont profité de leur travail en écrasant ou en cooptant les outils artistiques utilisés par l'humanité depuis des siècles".

C'est exact. Mais j'ai vu dans cette publicité la révélation d'une horreur métaphysique et religieuse : la destruction de la réalité matérielle elle-même et la numérisation de la vie telle que nous la connaissons, à mesure que la machine conquiert l'humanité sans relâche.

Pourquoi ? Parce que, comme le souligne le philosophe Anton Barba-Kay, "la technologie numérique est une technologie spirituelle". Pourquoi ? Parce que "l'ère numérique marque donc le moment où notre préoccupation sera principalement le contrôle de la nature humaine à travers le contrôle de ce dont nous sommes conscients et de la manière dont nous nous en occupons".

L'année dernière, dans une critique de The European Conservative, sur le livre important et prophétique de Barba-Kay, A Web Of Our Own Making, j'ai cité le philosophe en ces termes :

"Jamais un tel changement n'a été aussi rapide. L'imprimerie et les armes à feu ont été des bassins technologiques aux implications historiques mondiales, mais il a fallu des décennies ou des siècles pour les assimiler. En revanche, la technologie numérique a tellement modifié la vie humaine en l'espace de quelques décennies que les adolescents grandissent aujourd'hui dans un environnement culturel totalement nouveau, avec des attentes, des habitudes et des points d'orientation standard différents de ceux de leurs parents. On peut dire qu'il y a aujourd'hui un plus grand fossé entre une personne de douze ans et une personne de cinquante ans (ou quarante, ou trente) qu'il n'y en a jamais eu entre des personnes séparées par un millénaire de règne pharaonique dans l'Égypte ancienne. Le fait que nous devions faire un effort concerté pour nous souvenir de la façon dont nous faisions les choses "avant" la technologie numérique montre à quel point elle a captivé notre imagination de l'ordinaire."

Barba-Kay dénonce l'intégration de notre moi, voire de la réalité, à la technologie numérique. La terrifiante publicité d'Apple est une distillation visuelle du message de son livre. Elle célèbre la destruction de la réalité matérielle par une machine et sa réanimation sous forme de données numériques médiatisées par une machine. Vous vous dites peut-être : "Cool, je peux avoir tout ça dans un seul et même appareil". Si c'est le cas, c'est que vous n'y pensez pas assez. Il s'agit d'une crise métaphysique, d'une apocalypse spirituelle.

Voici ce que je veux dire. Oui, c'est un exemple extrême, mais ce n'est qu'une des nombreuses choses monstrueuses qui deviennent possibles lorsque nous pensons que la réalité est un phénomène qui peut être rendu numériquement et remodelé selon les désirs de l'homme.

Avez-vous entendu parler du phénomène de la tulpamie ? Basé sur un concept du bouddhisme tibétain, les tulpamants croient que s'ils se concentrent suffisamment, ils peuvent se séparer de leur propre personnalité et créer une entité consciente distincte - un tulpa - qui réside dans leur corps. Vous pourriez dire qu'ils induisent une psychose, et je serais d'accord avec vous, jusqu'à un certain point. Mais ils croient qu'ils créent des entités réelles qui leur servent de compagnons.

Dans un essai universitaire publié dans la collection Believing In Bits : Digital Media and the Supernatural, l'universitaire Christopher Laursen explore le phénomène, dont il estime qu'il concerne des centaines, voire des milliers de personnes, en tant qu'artefact culturel de l'ère numérique.

Laursen identifie la tulpamie comme étant apparue en 2009, lorsque l'internet a permis aux personnes ayant ces pensées de communiquer entre elles. Il affirme également que les tulpamants vivent le phénomène comme une thérapie, en écrivant :

"Motivées par des expériences personnelles, de nouvelles formes de plaidoyer social émergent de la communauté tulpa en ligne, qui propose que l'identité humaine ne soit pas fondamentalement unique ou unitaire. Elle peut être plurielle, c'est-à-dire que plusieurs identités peuvent résider dans une même personne. Parfois, il peut y avoir plusieurs identités. Les défenseurs de la pluralité mettent l'accent sur les aspects sains et positifs signalés par de nombreux praticiens dans les forums de discussion en ligne, les vidéos YouTube, les blogs et les enquêtes de recherche. La création de Tulpa et la pluralité sont apparues précisément parce que les avatars, l'anonymat et, ce qui est peut-être le plus important, la créativité et la collaboration tournées vers l'intérieur dans les environnements en ligne ont permis une expérimentation radicale et libre de l'identité.

L'internet sert d'intermédiaire pour réaliser les désirs de camaraderie des gens, qui s'expriment en ligne de multiples façons, des applications de rencontre aux jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG). Dans ce cas, les gens découvrent en ligne qu'ils peuvent créer leurs propres compagnons (tulpas), à partir desquels une nouvelle façon d'être (pluralité) a émergé. Les interactions en ligne facilitent l'établissement d'identités plurielles. Cela suggère que les espaces en ligne qui favorisent les communautés de tulpas vont au-delà d'une simple plateforme de communication. Ce sont des espaces participatifs dans lesquels les possibilités surnaturelles ou transhumaines sont évaluées et réaffectées."

Cela vaut la peine d'être répété : les forums de tulpomancie sont des lieux où "les possibilités surnaturelles ou transhumaines sont évaluées et réaffectées". D'un point de vue religieux traditionnel, les tulpamans, qui ne doutent pas que leurs tulpas soient sensibles et indépendants, provoquent une forme de possession spirituelle. Ils appellent cela la "pluralité", ce qui signifie que l'individu peut avoir plusieurs moi. Ce qui était classé comme une pathologie - le trouble dissociatif de l'identité, le nouveau nom de ce qui était autrefois appelé le trouble de la personnalité multiple - est maintenant reconditionné en tant qu'identité.

Les tulpamans le font au nom de la liberté et de l'autodétermination. écrit Laursen :

"Les spécialistes des nouveaux médias Katie Davis et Howard Gardner notent qu'à l'ère de la mondialisation et des réseaux, "les jeunes jouissent d'une plus grande liberté pour adopter et se réjouir d'identités qui étaient soit inconnues, soit méprisées dans les décennies passées" - orientations sexuelles, origines et mélanges raciaux et culturels, et, comme le montre cette étude, pluralité."

Il y a de fortes chances que vous trouviez que les tulpamans sont des gens bizarres qui devraient peut-être être séparés du reste d'entre nous. Mais il n'y a pas si longtemps, les personnes qui pensaient que leur sexe n'avait rien à voir avec leur corps étaient considérées comme des malades mentaux. Aujourd'hui, ces personnes - les "transgenres" - ne sont pas seulement célébrées dans la culture populaire, elles sont également protégées par la loi. Ce qu'elles croient être vrai à propos d'elles-mêmes est aujourd'hui accepté par la plupart des gens.

Si les transgenres sont ramenés dans les limites de la normalité, pourquoi pas les tulpamans, qui considèrent l'existence de leurs tulpas comme fondamentale pour leur propre identité ? Une fois admis le principe de la soumission du monde matériel - en l'occurrence le corps - au monde idéal (c'est-à-dire aux désirs d'un individu, à sa réalité imaginée), où s'arrête-t-on ?

Cela fait partie de ce que le théoricien postmoderne français Jean Baudrillard a appelé la "réalité intégrale". Pour Baudrillard, le concept de réalité objective finit par céder la place à la réalité intégrale, que le philosophe français appelle "le meurtre du réel". Dans un état de réalité intégrale, notre sens du réel est sans limites. Cela se produit lorsque la technologie progresse au point de fusionner avec la conscience humaine, redéfinissant la "réalité" comme ce que cette nouvelle symbiose produit.

En d'autres termes, c'est à ce moment-là que le terme "réalité virtuelle" perd tout son sens. La réalité et sa simulation sont la même chose.

Tout cela ressemble au genre de charabia ésotérique qui donne mauvaise réputation aux philosophes français. Mais la publicité d'Apple rend leur théorisation très claire. Apple veut que vous considériez sa publicité comme un hommage aux merveilles de la technologie numérique : Nous, les magiciens d'Apple, avons détruit la matérialité et l'avons ramenée à la vie d'une manière magique qui vous est accessible grâce à cet appareil, l'iPad. Ce que vous ne voyez pas, c'est que nous sommes en guerre pour la réalité.

Il s'agit d'une guerre religieuse et spirituelle. Dans Believing In Bits, D.W. Pasulka et David Metcalfe, spécialistes des sciences religieuses, notent que Mark Zuckerberg, le magnat de Facebook, a acheté en 2016 The Eye Tribe, une société danoise de logiciels qui suit les mouvements oculaires, afin de pouvoir contrôler des appareils avec les yeux. Pasulka et Metcalfe estiment qu'il s'agit là d'un nouvel exemple d'"interfaçage esprit-machine", c'est-à-dire de la fusion de l'homme et de la machine. Ils écrivent :

"L'intention de Zuckerberg est de créer un environnement dans lequel la physiologie humaine informe et instruit la technologie sociale, qui, dans une boucle de rétroaction, se transforme en ce qui semble être, et à toutes fins utiles, est, la réalité."

Vous voyez ? C'est la "réalité intégrale" de Baudrillard. C'est ce que signifie pour la technologie la destruction des pianos, des guitares et du reste. La destruction des instruments de musique par le numérique reflète la destruction par le monde numérique des frontières entre la santé mentale et la folie. Si l'on veut valoriser la vision d'Apple, il faut se préparer à normaliser la tulpamance. Comme l'observe l'historienne australienne Carole Cusack dans ce même ouvrage, "nous assistons déjà à la transition vers un monde où le non numérisé risque de s'évaporer dans l'inexistence".

Ce n'est pas nouveau, mais comme le dit Devin Coldeway de Tech Crunch, Apple (et d'autres géants de la technologie) tente depuis de nombreuses années de nous convaincre que c'est l'avenir que nous devrions désirer. D'une certaine manière, nous devrions être reconnaissants à Apple pour son faux pas avec la publicité "Crush". Elle montre de manière choquante que la Machine - la force irrésistible d'une puissance mécanique écrasante - souhaite éliminer notre compréhension de la réalité, abolir l'humain et nous donner un ersatz qui nous abandonne dans nos propres têtes désincarnées.

Ce n'est pas une libération. C'est la captivité. Ce n'est pas l'expansion de l'humanité. C'est l'abolition de l'homme.

Le fait qu'Apple ait vraiment pensé que cette publicité inciterait les gens à désirer son nouveau produit vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'identité de ces gens et sur ce qu'ils veulent nous faire. Dans mon prochain livre Living In Wonder, qui traite du christianisme mystique et du réenchantement du monde, je cite un entretien que j'ai eu avec un universitaire qui était très impliqué dans les cultes occultes. Cet homme m'a raconté que lorsqu'il canalisait les démons, ceux-ci lui disaient qu'ils cherchaient à fusionner l'humanité avec les machines afin de nous asservir.

J'ai découvert cet universitaire par l'intermédiaire d'un exorciste que je connais, qui l'a aidé et qui se porte garant de sa crédibilité. De nombreux lecteurs auront sans doute du mal à accepter la véracité du témoignage de cet homme. Mais après avoir vu la publicité d'Apple, il ne semble peut-être pas si farfelu que cela.

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.