"Déserter" de Mathias Enard

Né en 1972, Mathias Enard est membre de l’Académie allemande pour la langue et la littérature depuis 2021. Il a publié Zone (2008), prix Décembre et du Livre Inter, Parle-leur des batailles, de rois et d’éléphants, prix Goncourt des Lycéens 2011, Boussole, prix Goncourt 2015 et Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs (2020).

Liens des chroniques de Boussoleet Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs.