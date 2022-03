Des ultrasons pour lutter contre la perte de vue : un nouveau traitement prometteur contre le glaucome

Une ophtalmologiste et un patient à l'hôpital d'Angers.

Atlantico : Des ultrasons pourraient aider à réduire le glaucome, selon une étude de deux ans menée par des ophtalmologistes de l'Université de Gênes et d'autres centres universitaires en Italie, 66 patients ont reçu un traitement spécifique grâce à un dispositif développé par Eye Tech Care en France. Les résultats, rapportés dans la revue Scientific Reports, ont montré que, dans l'ensemble, les patients avaient une baisse de pression oculaire de 40,5 %. Comment est-ce que cela fonctionne ?

Larry Bensoussan : La procédure UCP est ambulatoire et non invasive. Elle est réalisée à l’aide d’une sonde de thérapie circulaire disposée au contact de l’œil par l’intermédiaire d’un système de positionnement et d’un module de commande informatisé.

La sonde de thérapie comporte des transducteurs piézoélectriques, miniaturisés, qui génèrent des faisceaux d’ultrasons focalisés de haute densité.

Au niveau de l’œil, quand vous avez des problèmes de tension oculaire, il est possible soit de diminuer la production, soit d’évacuer la production de l’humeur aqueuse qui entraîne la tension dans les yeux.

Lorsque l’on souhaite augmenter l’évacuation de l’humeur aqueuse, des collyres peuvent être utilisés. D’autres collyres peuvent diminuer la sécrétion.

Avec cette méthode, on va agir sur le corps ciliaire. En utilisant cette sonde positionnée sur l’oeil, nous allons repérer grâce à une échographie le corps ciliaire. Il sera alors possible de détruire sur six méridiens, brûler par ultrasons, une partie du corps ciliaire. Ce procédé va permettre de diminuer la production d’humeur aqueuse.

L’entreprise française Eye Tech Care est à la pointe de ce procédé. Est-ce que cela pourrait réduire le glaucome dans la société ? A quel point cela peut-il aider les patients ?

Ce traitement existe depuis de nombreuses années. Pour l’instant, il n’a jamais réussi à supplanter les collyres, les lasers ou la chirurgie. Selon les sociétés savantes d’ophtalmologie, cela est plutôt réservé pour des glaucomes réfractaires ou qui échappent aux traitements conventionnels. Il ne s’agit pas pour l’instant d’un traitement thérapeutique de première intention.

Cette technique serait plus facile d’utilisation ? S’agit-il d’un traitement moins lourd ?

Les premiers résultats ont montré que ce traitement était bien toléré. Il a entraîné des baisses de tension. Mais les études en question n’ont pas été faites sur des glaucomes initiaux. Elles avaient été menées sur des glaucomes terminaux ou qui étaient assez avancés.

A terme, cela pourra-t-il supplanter le collyre ?

Pour l’instant, non. Les ultrasons n’ont pas encore réussi à supplanter ou à remplacer les collyres.

La technique à base d’ultrasons utilisée par cette société française va-t-elle nécessiter plusieurs années pour se développer. Nécessite-t-elle un lourd équipement ?

Cette technique se passe en ambulatoire et nécessite la pose d’une sonde sur l’œil. Le patient reste en observation pendant une heure. Et il repart ensuite chez lui. Une surveillance régulière ophtalmologique est programmé avec le patient.

Cela nécessite tout de même une prise en charge. La délivrance des ultrasons peut être douloureuse. Une anesthésie locale forte est utilisée pour que le patient n’ait pas trop mal.

Certains centres ont abandonné cette technique car le résultat tensionnel était mitigé.

Cela peut-il altérer la vision ?

Le fait de poser une sonde sur l’œil peut entraîner un œdème de cornée, qui va être transitoire. Parmi les autres effets secondaires de cette technique figurent la rougeur oculaire, les érosions cornéennes et parfois une inflammation intraoculaire.

Dans le glaucome, la vue est très tardivement atteinte. Comme cette technique-là a été étudiée sur des glaucomes avancés, il se peut que ces patients voyaient déjà moins bien à cause de leur glaucome avancé ou bien en raison d'une pathologie oculaire associée comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Qu’est-ce que cela a de révolutionnaire ?

Il s’agit d’une technique efficace et simple à employer. Dans les premiers chiffres, il y a eu 20 % de perte de pression oculaire, ce qui était un bon signe.

Certains patients mettent des gouttes dans les yeux tous les jours. Cela peut irriter l’œil. Certains patients oublient et ne les mettent pas. Des fois, ils ne supportent plus les gouttes au bout d’un certain temps. Cela entraîne une inflammation au niveau des yeux à cause des conservateurs ou des collyres. Tous ces phénomènes ont une incidence sur la prise en charge du patient. Lorsqu’il y a des inflammations, la chirurgie devient plus difficile et il y a des risques de récidives. Il faut alors reprendre des traitements.

Cette technique pourrait donc éviter la prise de collyres et certains des complications et des désagréments évoqués. Actuellement cette technique de cyclo coagulation circulaire reste l'apanage des glaucomes réfractaires surtout que se développent des nouvelles techniques de chirurgies micro-invasives indiquées dans la prise en charge des glaucomes à des stades débutants et modérés.

