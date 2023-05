Des stages de prévention des violences sexuelles pour les professionnels du cinéma

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, souhaiterait mettre en place un stage de prévention contre les violences sexistes et sexuelles.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Rima Abdul-Malak n’est pas à une connerie près. Elle a décidé d’organiser « des stages de prévention des violences sexistes et sexuelles ».

Tous les professionnels sont concernés : cinéma, télévision, jeux vidéo. Comme elle est ouverte et libérale, elle a précisé que « ces stages ne seront pas obligatoires mais quand même indispensables ». Et comme elle est aussi une mère fouettarde, elle a ajouté que ceux qui refuseraient ces stages seront privés des subventions du Centre National du Cinéma. Les producteurs qui ont la main leste et qui abusent souvent de leur position dominante n’ont qu’à bien se tenir. Nous imaginons sans peine ce que pourraient être ces stages.

Les hommes devront apprendre à pratiquer le baisemain plutôt que la main au cul ! Il y a toutefois une solution plus radicale et plus simple, le bromure ! Une question existentielle nous taraude : quid des réalisateurs, des acteurs et des actrices des films pornographiques ?