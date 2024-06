De ruptures de la trachée à des intestins éjectés, éternuer est plus dangereux que vous l’imaginez

Une personne photographie une fresque murale créée par l'artiste Banksy intitulée "Aachoo !!" montrant une femme portant un foulard en train d'éternuer, à Bristol.

Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.

Si vous deviez imaginer le genre d’accident qui ferait exploser les intestins d’une personne hors de son corps, vous pourriez imaginer une sorte d’horrible coup de couteau ou un terrible accident de voiture. Vous n’imagineriez probablement jamais que quelque chose d’aussi banal et inoffensif qu’un éternuement puisse causer ce genre de blessure horrible – mais c’est exactement ce qui est arrivé à un homme de Floride au début du mois.

Ce patient avait récemment subi une opération chirurgicale à l’abdomen et souffrait d’une déhiscence de la plaie, où sa cicatrice chirurgicale ne cicatrisait pas correctement. Alors qu’il prenait son petit-déjeuner, l’homme a d’abord éternué, puis s’est mis à tousser. Il a remarqué une douleur et une sensation d'humidité dans le bas de son abdomen – seulement pour découvrir que plusieurs anses de son intestin avaient éclaté à travers sa blessure non cicatrisée.

L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Ses intestins ont été ramenés dans son abdomen.

Les éternuements sont normalement un mécanisme de protection qui maintient les éléments potentiellement nocifs – comme la poussière, les bactéries et les virus – hors de notre système respiratoire. Le processus est contrôlé par ce que l’on appelle le « centre des éternuements » dans la moelle cérébrale (qui régit les fonctions autonomes, y compris la respiration). Il est activé par la présence d’éléments irritants dans la muqueuse du nez et des voies respiratoires, qui envoient des impulsions vers le centre.

La réponse est une fermeture des yeux, de la gorge et de la bouche tandis que les muscles de votre poitrine se contractent, comprimant vos poumons et chassant l'air de votre système respiratoire. Cela force tout ce qui a déclenché la réponse à « sortir » de votre système à une vitesse impressionnante – jusqu'à 15,9 m/s (35 mph) dans certains cas.

Mais malgré les avantages d’un bon éternuement, il peut parfois entraîner un risque de blessure plus élevé que beaucoup ne le pensent.

Par exemple, des éternuements violents peuvent provoquer une hernie pulmonaire à travers les muscles intercostaux situés entre les côtes – généralement à un point fragilisé. Ceci est généralement le résultat d’une obésité morbide, d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, du diabète ou du tabagisme.

Il existe également des cas d'éternuements déchirant les tissus délicats des poumons. Cela se produit lorsque l’air à haute pression contenu dans les poumons s’échappe dans l’espace entre la poitrine et les poumons, provoquant la compression des poumons sur un ou les deux côtés de la poitrine.

Les poumons ne sont pas les seuls à pouvoir se déchirer. On rapporte que des personnes ont déchiré la muqueuse délicate du cerveau en éternuant, ce qui entraîne une hémorragie sous-arachnoïdienne (un type d'accident vasculaire cérébral) qui peut être mortelle si elle n'est pas diagnostiquée et traitée rapidement.

Même si vous ne déchirez pas cette muqueuse délicate, un éternuement peut quand même affecter le cerveau – des cas de personnes souffrant de faiblesse d’un côté du corps ou de troubles visuels suite à un éternuement ont été signalés.

Les éternuements augmentent la tension artérielle, ce qui peut provoquer d'autres blessures graves aux vaisseaux sanguins. Il existe des cas de dissection aortique suite à un éternuement, où la force de l'éternuement déchire les couches de l'aorte (la principale artère qui transporte le sang oxygéné dans le corps) et fait éclater le sang entre les couches. S'il n'est pas traité, le taux de mortalité est de 50 % dans les 48 heures suivant son apparition.

Bien qu’il soit assez courant de se blesser au dos en éternuant, ce n’est pas la seule blessure musculo-squelettique qui peut survenir. Il existe des cas de personnes fracturant les os autour de l’œil à cause d’un éternuement. Ce type de fracture, appelé fracture par éruption, est généralement causé par un traumatisme contondant – souvent provoqué par un coup de golf, de tennis ou de baseball à l'œil.

Les petits os de l’oreille peuvent se fracturer à la suite d’un éternuement, ce qui peut entraîner une perte auditive. On sait que les implants dentaires se délogent dans d’autres parties du visage à la suite d’un éternuement violent.

L'augmentation de la pression provoquée par les éternuements peut provoquer une fuite de liquide du corps, en particulier de l'urine de la vessie. Ceci est généralement observé chez les personnes présentant une faiblesse des muscles du plancher pelvien – généralement causée par la grossesse, l'accouchement, l'obésité, la ménopause et un traumatisme physique ou des lésions nerveuses.

Pouquoi il est important de ne pas retenir les éternuements

Étant donné toutes les blessures potentielles qu’un éternuement peut causer, vous pourriez penser qu’il vaut mieux les retenir.

Mais même cela n’est pas prudent. En 2023, un Écossais a retenu un éternuement en fermant la bouche et en se bouchant le nez. Cela lui a valu de se déchirer la trachée. En fermant ses voies respiratoires, cela a permis à la pression générée par l’éternuement de s’accumuler à l’intérieur du système respiratoire – qui peut parfois atteindre jusqu’à 20 fois la pression normalement observée dans le système respiratoire. Mais cette énergie doit aller quelque part et est donc généralement absorbée par les tissus.

D’autres ont eu des fractures aux os du visage après avoir retenu leurs éternuements, ont endommagé leur larynx (boîte vocale) et ont déchiré les tissus de leur poitrine qui protègent les poumons.

Heureusement, il existe une blessure qu’un éternuement ne pourrait pas causer. On vous a déjà dit que si vous éternuez les yeux ouverts, ils sortiront ? Heureusement, ce n’est qu’une mauvaise blague. En effet, vos yeux sont maintenus en place par des muscles et un nerf qui les ancrent en place. Sans oublier que les voies respiratoires de notre système respiratoire n’ont aucun lien avec vos globes oculaires ou vos orbites.

Notre corps est bien adapté aux éternuements, vous n’avez donc probablement pas à craindre de subir des blessures, car bon nombre de ces dommages ne se produisent que dans des circonstances très rares. Cependant, si vous êtes quelqu'un comme Donna Griffiths (qui a la crise d'éternuement la plus longue enregistrée, durant 976 jours) ou Yi Yang (qui a l'éternuement le plus fort enregistré à 176 décibels, l'équivalent d'une fusée qui prend son envol), vous peuvez courir un plus grand risque de préjudice.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI