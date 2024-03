Des refuges anti-harcèlement de rue ? : ce que les statistiques européennes nous disent de l’origine des auteurs de violences sexuelles

En France, les étrangers sont très surreprésentés dans les mis en cause pour viols, quel que soit le cadre.

Le 8 mars, journée de la femme, est l'occasion de développer un sujet polémique, mais d'intérêt général : l'origine des auteurs de violences sexuelles. Révélations inédites issues des statistiques de 7 pays européens.

- Ainsi, pour 50 000 Français, 3 ont été mis en cause pour viol conjugal en 2021

- Pour 50 000 étrangers, on compte 9 mis en cause.

Mais qu'en est-il chez nos voisins ?

La suite de cette publication dévoile les chiffres issus des données policières et judiciaires pour l'année 2022 de 7 pays, dont la France et 4 pays frontaliers, représentant au total plus de 300 millions d'habitants.

Tout d'abord, rappelons la situation en France :

- le taux de mis en cause pour violences sexuelles des étrangers est 1,8x plus élevé que celui des Français

- celui des Africains est même 2,5x plus élevé.

La France n'est pas une exception : le constat est similaire en Allemagne.

Observons le nombre de mis en cause pour viol en 2022 pour 100 000 ressortissants :

- Allemands : 9

- Étrangers (toutes nationalités) : 27

- Africains : 76 (!)

Par conséquent, bien qu'il ne représentent que 16% de la population en Allemagne, les étrangers représentent une part considérable des mis en cause dans les violences faites aux femmes :

- Viols : 37%

- Viols en réunion : 61%

- Mariages forcés : 76%

En Italie, on observe aussi une surreprésentation des étrangers, notamment africains, parmi les mis en cause pour violences sexuelles.

- Ainsi, les Africains seraient proportionnellement QUATORZE fois plus impliqués que les Italiens à en croire les données officielles.

A noter au passage que les étrangers sont également surreprésentés dans les infractions sexuelles sur mineurs.

- Ils comptent pour 31% des mis en cause dans ce type de crimes et délits, contre seulement 9% de la population en Italie.

En Espagne, la surreprésentation des étrangers dans les violences sexuelles est tout aussi indéniable qu'ailleurs.

- Pour 100 000 Espagnols, 4 ont été mis en cause pour viol en 2022

- Pour 100 000 étrangers, on compte 19 mis en cause

Les Pays-Bas présentent les données différemment : non pas nationalité, mais par origine.

- On y observe ainsi que les immigrés et descendants d'immigrés "non-occidentaux" sont 4 fois plus impliqués dans les crimes et délits sexuels que les Néerlandais autochtones.

Au Danemark, ce sont des données de condamnations par origine qui sont publiées.

- Elles révèlent que les habitants d'origine africaine sont proportionnellement dix fois plus condamnés pour viols que les Danois autochtones.

France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Danemark, données policières ou judiciaires, le constat est le même.

- Mais qu'en est-il dans le pays qui fait souvent exceptions à toutes les règles en Europe ?

Regardons ce que nous disent les données suisses

Cette fois-ci, pas d'exception suisse.

- On constate chez nos voisins helvètes une très nette surreprésentation des étrangers dans les violences sexuelles, qu'il s'agisse de viols, d'affaires impliquant des enfants, ou de cas d'inceste.

Conclusion : dans tous les pays étudiés ici, on constate une indiscutable surreprésentation des étrangers et/ou immigrés parmi les mis en cause et/ou condamnés.

Mais certaines origines (ex : étrangers africains) semblent davantage impliquées que d'autres.

Il semblerait que d'un pays à l'autre, les immigrés d'origine afghane et pakistanaise soient ceux caractérisés par le taux de mis en cause le plus élevé dans les violences sexuelles.

Comparaison ci-dessous des taux de mis en cause pour viols observés en Allemagne et en Italie.

La surreprésentation des Afghans et Pakistanais est encore plus marquée concernant les affaires impliquant des mineurs.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions abusives. Tous les immigrés ne sont pas des délinquants et réciproquement.

Évitez aussi de comparer les nombres absolus de victimes et mis en cause d'un pays à l'autre : les périmètres des infractions peuvent varier. Par ailleurs, si les débats autour de la surreprésentation des immigrés parmi les auteurs de violences sexuelles méritaient bien un fil détaillé, le consensus est bien plus large sur une autre surreprésentation : celle des hommes.

N'oublions pas non plus que les femmes étrangères et immigrées sont aussi victimes de violences sexuelles. C'est particulièrement le cas dans le cadre conjugal.

Mais un peu moins hors cadre familial.

Hors cadre familial, les dernières données disponibles en France (2021) révèlent que les étrangers représentent :

- 7,7% de la population

- 7,4% des victimes de viols

- 13,9% des mis en cause pour viols.

Cet article est un thread de Marc Vanguard sur X. A retrouver ici.