Des rayons ultra violets pourraient détruire 98% des virus présents dans l’air des lieux clos et prévenir les prochaines pandémies

Des masques de protection exposés à des rayons ultraviolets dans le cadre d'un contrôle de qualité. 26 janvier 2021

Selon une étude menée par des scientifiques de l'université de St. Andrews, de Dundee, de Leeds et de Columbia, un nouveau type de rayons ultra violets permettraient de tuer de nombreux virus et bactéries sans endommager la peau humaine

David J. Brenner est physicien théoricien. Il dirige le Center for Radiological Research au Columbia University Medical Center et s'intéresse à la recherche de solutions mathématiques et physiques aux problèmes biologiques.

Atlantico : Deux ans après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, de nouvelles techniques d'élimination des virus commencent à être mises au point pour les futures épidémies, comme l'utilisation de la lumière UV. Comment une lumière UV lointaine pourrait-elle éliminer les microbes et les bactéries d'une pièce ? Disposons-nous de cette technologie ?

David Brenner : Les lumières UV lointaines au plafond ont le potentiel d'éliminer rapidement les microbes dans une pièce, alors que des personnes s'y trouvent. Un certain nombre de lampes seraient placées au plafond, en fonction de la taille de la pièce. Comme pour les lampes classiques, plus la pièce est grande, plus il faut de lampes. La technologie existe aujourd'hui et est disponible dans le commerce : les lampes UVC lointaines peuvent être achetées auprès de différents fabricants. Elles ne sont pas très chères.

Dans votre étude, vous établissez le fait que l'installation de telles lumières UV dans les grands rassemblements pourrait réduire drastiquement la transmission du virus. Comment cela est-il possible ? Sur quels types de virus cela fonctionnerait-il ? Covid-19 ?

Dans l'étude que nous avons publiée, le niveau de microbes en suspension dans l'air intérieur a été rapidement réduit d'environ 98 % dans une pièce de taille moyenne, ce qui signifierait essentiellement que le risque moyen de transmission de maladies de personne à personne à l'intérieur pour les personnes présentes dans cette pièce serait réduit d'autant.

Nous avons montré que les UVC lointains fonctionnent efficacement sur les coronavirus humains et sur le virus de la grippe, ainsi que sur les bactéries MRSA. D'autres collègues ont publié que le far-UVC fonctionne très efficacement sur le virus SARS-CoV-2 (le virus COVID-19). En raison de la manière dont le far-UVC inactive les microbes (différente de celle des médicaments et des vaccins), on s'attend à ce que le far-UVC fonctionne à peu près aussi bien sur tous les virus, passés, présents et futurs.

Nous savons que l'exposition prolongée aux UV peut être dangereuse pour la peau, pourrait-elle éventuellement être nocive pour l'homme ?

La raison d'être de la lumière UVC lointaine est que l'exposition prolongée aux UVC lointains n'est pas dangereuse pour la peau (ou les yeux), car elle ne peut pas pénétrer jusqu'aux cellules vivantes de la peau et des yeux. C'est ce qui la différencie de la lumière UVC germicide conventionnelle. Par exemple, je joins une étude dans laquelle des souris glabres ont été exposées pendant 66 semaines à des niveaux élevés de lumière UVC lointaine (bien plus élevés que ceux utilisés en pratique dans des lieux intérieurs), et aucun dommage ou cancer de la peau n'a été observé.

Cette technique doit-elle être couplée à la ventilation et à l'extraction d'air pour être pleinement efficace ?

Il est toujours bon de combiner différentes approches, mais dans la plupart des cas, l'ajout d'une ventilation ou d'une extraction d'air n'est pas pratique, et les UVC lointains devraient très bien fonctionner seuls. Ce que nous avons montré dans l'article, c'est que le système UVC lointain peut entraîner l'équivalent de 180 renouvellements d'air supplémentaires par heure, bien plus que ce que l'on pourrait obtenir avec la ventilation ou l'extraction d'air.