Des ministres de droite, oui … mais des libéraux pour redresser l’économie pas un seul !

Le gouvernement se met en route, mais on ne voit aucun ministre se faire l'avocat d'un libéralisme économique. Le courant libéral a disparu du marché politique alors que c'est sans doute le logiciel dont on aurait le plus besoin.