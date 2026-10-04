POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des femmes étrangères, vivant dans le camp d'al-Hol qui abrite des proches de membres du groupe État islamique (EI), marchent sous la surveillance d'un combattant des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans le nord-est de la Syrie.
See image caption
See copyright

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

4 octobre 2026

Des kamikazes aux postes-clés : l'évolution du rôle des femmes au sein des groupes djihadistes

Longtemps cantonnées aux rôles de soutien ou utilisées comme kamikazes, certaines femmes occupent désormais des fonctions de recrutement, de formation, de renseignement, de contrôle et même de commandement au sein de groupes djihadistes. De l’État islamique aux shebabs, cette évolution traduit moins un changement doctrinal qu’une adaptation progressive des organisations à leurs besoins opérationnels.

Photo of Sara Harmouch
Sara Harmouch Go to Sara Harmouch page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

terrorisme , Femmes , djihadistes , combattantes , femmes combattantes , terroristes , lutte contre le terrorisme , rôle des femmes , groupes djihadistes , Syrie , Afghanistan , moyen orient , États-Unis , Occident

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
Sara Harmouch image
Sara Harmouch

Sara Harmouch est candidate au doctorat en affaires publiques, American University.

Populaires

1Derrière l'affaire Bardella/Mediapart, voilà ce que la police scientifique est capable d'exhumer pour retrouver vos traces numériques
29 pistes pour une renaissance industrielle de la France
3L’école publique est-elle victime d’un racisme institutionnel ou du déni de réalité imposé par des antiracistes dévoyés ?
4Elon Musk vire la mère de 4 de ses enfants, Voici voit Charlotte Casiraghi plaquer Nicolas Mathieu, Closer Céline Dion sous emprise de sa coiffeuse; Jennifer Lopez & Jacob Elordi s’embrouillent à Paris; La famille de Madonna lui impose une intervention
5Alerte submersion : cette méga vague Kelvin qui fonce sur les côtes californiennes
6Blocages des lycées : que répondre à la demande de ceux qui se pensent victimes de racisme ou d'islamophobie ?
7IA : le monde (d’après) selon Mark Zuckerberg