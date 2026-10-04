LUTTE CONTRE LE TERRORISME
4 octobre 2026
Des kamikazes aux postes-clés : l'évolution du rôle des femmes au sein des groupes djihadistes
Longtemps cantonnées aux rôles de soutien ou utilisées comme kamikazes, certaines femmes occupent désormais des fonctions de recrutement, de formation, de renseignement, de contrôle et même de commandement au sein de groupes djihadistes. De l’État islamique aux shebabs, cette évolution traduit moins un changement doctrinal qu’une adaptation progressive des organisations à leurs besoins opérationnels.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sara Harmouch est candidate au doctorat en affaires publiques, American University.
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Sara Harmouch est candidate au doctorat en affaires publiques, American University.