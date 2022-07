Des jeunes chrétiennes voilées !

De nombreuses chrétiennes publient des vidéos sur TikTok en portant un voile religieux.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elles s’affichent sur le réseau TikTok. Toutes voilées. Elles sont, et en tout cas elles l’affirment, chrétiennes, chrétiennes depuis peu. Elles étaient auparavant, disent-elles, athées, non pratiquantes ou musulmanes.

Puis le Christ, selon elles, leur est apparu. De cette divine illumination est venue leur conversion. On le sait, il n’y a que la foi qui sauve... Et le Christ leur a sans doute dit : « Mets ton voile ».

La Croix rend compte avec émotion de ce phénomène. Il est vrai que ce journal préfère depuis longtemps les mosquées aux églises. Il est permis d’avoir quelques doutes sur la sincérité de la conversion de ces « jeunes chrétiennes ». La vraie foi n’a pas besoin de s’afficher en images. Pour parler à Dieu, il faut aller à l’église, pas sur TikTok.

Quand on regarde de plus près les professions de foi de ces jeunes toutes nouvelles chrétiennes, plus aucun doute n’est permis. L’une d’elle déclare : « les bonnes sœurs portent le voile, nos grands-mères portaient le voile ». L’argument le plus éculé et le plus répétitif de la propagande islamique.

Une autre de ces « jeunes chrétiennes » se réfère à l'épître aux Corinthiens de Saint Paul où il est dit « tu dois couvrir ton chef ». C’était il y a plus de 2.000 ans en Palestine. Elle a trouvé ça toute seule ? Une chose est certaine en tout cas : elle aime la Palestine.

Toutes disent que porter le voile les rapproche de Dieu. Faudrait savoir de quel Dieu il s’agit ? A notre avis, le Christ informé de l’existence de ces jeunes chrétiennes voilées a considéré qu’il y avait là tromperie sur la marchandise…

À Lire Aussi

Macron va prononcer un « discours offensif ». « Offensif » contre qui ?