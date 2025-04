CYBORGS EN AVANT

Des implants cérébraux façon Bluetooth aux cyborgs complets : jusqu’où iront les puces implantées ?

L’interface cerveau-machine n’est plus de la science-fiction. Des chercheurs du monde entier repoussent chaque jour les limites entre l’humain et la machine. De la reconstruction vocale à partir de la pensée jusqu’au contrôle mental de prothèses ou de fauteuils roulants, l’avenir dessiné autrefois par la pop culture – à travers des figures comme RoboCop – est désormais à portée de puce. Dans cet article, nous explorons les dernières avancées technologiques qui transforment notre manière de penser... et d’agir.