Russie - Ukraine

L'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février a été initialement expliquée par le Kremlin dans le cadre des « nazis ukrainiens » - un récit de propagande qui s'était déjà révélé efficace lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Cependant, au cours des 8 dernières années, pro -Le discours du Kremlin a également été chargé d'une importante composante genrée qui n'a pas reçu suffisamment d'attention.

Les insultes viennent du haut. Si le public occidental a été consterné par la «blague» de viol de Poutine qu'il a racontée au président français Macron à la veille de l'invasion à grande échelle, les observateurs de longue date des médias sociaux russophones ont été moins surpris; des termes comme « Gayropa » circulent depuis un certain temps. En effet, dire que l'Ukraine est une «beauté qui doit la prendre qu'elle le veuille ou non» est un trope commun dans le discours pro-Kremlin, qui tend à représenter l'Ukraine comme une entité efféminée, incapable de prendre ses propres décisions et dans le besoin de « sauver ».

Certaines des itérations les plus saillantes de la rhétorique basée sur le genre sont la déclaration du patriarche Kirill sur la protection du Donbass d'un défilé de la fierté gay - ou les discours d'annexion de Poutine sur la protection de la Russie contre « les perversions [basées sur le sexe] qui conduisent à la dégradation et à l'extinction » et la menace existentielle du « parent un/parent deux ».

Ainsi, il est important d'examiner de plus près la rhétorique genrée pro-Kremlin ; c'est l'un des piliers qui est non seulement censé maintenir en vie le soutien à la guerre, mais qui fait désormais également partie intégrante du maintien du régime autoritaire en Russie même.

Création d'une hiérarchie sexuée

Le genre est souvent considéré comme binaire, non seulement en termes de sexe biologique, mais aussi en termes de hiérarchie. De nombreuses sociétés - de la Grèce antique aux États-Unis d'aujourd'hui - visent une norme de masculinité chez leurs hommes. Glorifier de manière appropriée les « vrais hommes » « avec des couilles » qui sont censés être en charge est un incontournable de tout autocrate. Dans le même temps, le féminisme et les performances genrées non conventionnelles sont souvent considérés comme une menace pour la société ; non seulement ils cassent la binarité des genres perçue, mais ils cassent également la simple pyramide des genres qui est souvent considérée comme fondamentale pour le fonctionnement de la société. Le facteur mauviette est particulièrement pertinent pour la politique mondiale, qui repose sur des perceptions de la hiérarchie – d'où les dirigeants mondiaux qui discutent du bouton le plus gros.

Ci-dessous, je mets en évidence trois principaux récits genrés qui ont émergé sur les groupes Antimaidan Vkontakte au cours de la première phase de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Des groupes antimaïdan sont apparus sur les réseaux sociaux russophones à la suite de l'Euromaïdan en Ukraine comme un moyen de consolider le soutien politique pro-Kremlin, y compris l'annexion de la Crimée. Certains de ces groupes ont capitalisé sur les récits de la Grande Guerre patriotique, mais beaucoup se sont transformés en communautés racistes et jingoïstes engagées dans une rhétorique déshumanisante. Le plus grand groupe Antimaidan analysé ici comptait environ 550 000 abonnés en 2015 et représentait une position d'extrême droite pro-Kremlin qui est devenue le discours politique dominant depuis février 2022.

Demoiselle en détresse

À Antimaidan, la stratégie de féminisation la plus courante consistait à décrire l'Ukraine comme une travailleuse du sexe. Dans un espace post-soviétique, un terme associé à une femme qui a des rapports sexuels fréquents est l'un des mots tabous les plus obscènes de la langue russe, qui fait référence à une femme qui a «perdu son chemin» et peut être dominée par tout homme qui la trouve. Cette connotation linguistique patriarcale a de profondes conséquences visuelles et discursives. Plusieurs variantes comprenaient la représentation visuelle de femmes légèrement vêtues aux couleurs du drapeau ukrainien. Un autre récit commun que les utilisateurs d'Antimaidan ont republié était l'histoire de trois sœurs (Russie, Biélorussie et Ukraine) qui vivaient dans la même maison, mais l'Ukraine étant celle qui avait la «morale lâche» qui amenait différents prétendants à l'appartement, le plus répréhensible l'un étant 'un *****'. Ce cadrage construit la prétendue féminité de l'Ukraine en termes non menaçants, comme une demoiselle en détresse dont le caractère moral doit être redressé - par une autre sœur vertueuse, la Russie. Par conséquent, une demoiselle en détresse (morale).

D'autres variantes comprenaient des représentations visuelles d'hommes politiques ukrainiens sodomisés ou d'hommes ukrainiens dépeints comme homosexuels, tandis que les républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk étaient souvent représentées comme des femmes hétéronormales et non sexualisées. Les anciens récits visuels étaient et sont toujours relativement courants dans le groupe Antimaidan, car ils représentent les hommes politiques ukrainiens comme ne faisant pas le poids face aux «vrais hommes» de la politique pro-russe. À cet égard, le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov ont toujours été désignés comme l'idéal masculin par rapport aux protagonistes masculins et féminins apparemment déviants.

Obamka

L'une des descriptions courantes de l'ancien président américain est « Obamka », c'est-à-dire que l'utilisation du suffixe « -ka » signifie soit le caractère inoffensif, soit la petite taille du sujet ainsi décrit. L'astuce "Obamka" était probablement l'une des stratégies rhétoriques les moins offensantes employées par les abonnés d'Antimaidan, tandis que la plus sinistre et raciste consistait à comparer le président américain à des singes et à se moquer de lui avec des photomontages incluant des bananes. L'abus de bananes était courant non seulement sur les réseaux sociaux : même certains responsables gouvernementaux russes utilisaientla photographie retouchée de Barack et Michelle Obama. Même si à première vue, les caricatures banane/singe semblent purement racistes, elles incluent une composante de féminisation car elles créent une hiérarchie genrée avec un être (masculin) supposé intellectuellement inférieur.

Afin de renforcer la dynamique de dé-sécurisation, les États-Unis ont souvent été identifiés à des représentantes souvent dépeintes comme incompétentes et/ou laides. Le trope soviétique des Américains stupides est particulièrement omniprésent dans les réseaux sociaux. Il était représenté par Rzhaki nad Psaki (Laughs over Psaki, ancien attaché de presse du Département d'État), des collages comportant des photographies de Jennifer Psaki avec des déclarations fictives ignorantes, notamment sur la géographie, se demandant par exemple si la Syrie est une capitale du Pakistan. Les porte-parole du département d'État étaient souvent juxtaposés au ministre des Affaires étrangères Lavrov, et lorsque la Russie a embauché sa première porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, son attrait physique a souvent été présenté comme un signe de supériorité russe.

Gayropa

Pour de nombreux utilisateurs de médias sociaux pro-russes, l'Euromaïdan équivalait à d'autres « maux » prétendument occidentaux, et pas seulement à la masculinité agressive associée au fascisme. Il était donc prévisible que les réseaux sociaux russophones soient truffés de références à la « gayropa » – un terme adopté pour « désigner la déviance de genre européenne et l'Europe dans son ensemble et même pour faire référence aux valeurs européennes et à la démocratie européenne ». En d'autres termes, en tant qu'acteur gay, l'Europe était sous le joug des États-Unis et privée d'agentivité, mais en même temps les « fausses » valeurs de l'Europe sont exemplaires de la féminité dangereuse qui peut dévorer les valeurs traditionnelles russes. Dans ce cas, la féminisation est supposée péjorative : un homme perçu comme efféminé est supposé être une menace existentielle pour la société car la seule norme est une version mainstream de la masculinité.

Les messages associant l'homosexualité à la toxicomanie et à la pédophilie étaient courants sur les réseaux sociaux russes avant même l'Euromaïdan. Cette conceptualisation est probablement liée à l'acceptation par le public de la sécurisation constante de l'homosexualité par le gouvernement en la liant à la prédation des enfants. Selon les abonnés d'Antimaidan, l'Europe est devenue folle parce que les hommes s'habillent comme des femmes, tandis que le "déclin de l'Europe" peut être compris comme une progression linéaire de la dégénérescence d'Hitler, à un homme gay puis à un chien. D'après les mèmes visuels associés à l'Europe, le message était clair : l'UE n'est pas une rivale (masculinité) de la Russie, car ses pratiques efféminées découlent de sa culture. Selon cette logique, l'UE n'a aucune chance d'attirer l'Ukraine dans sa sphère d'influence, mais la propagation de la «déviance» représente également une menace existentielle, où l'UE «exige que l'Ukraine emploie des homosexuels dans les jardins d'enfants». La différence entre les «bonnes» et les «mauvaises» valeurs a été illustrée par un mème qui montrait un Ukrainien choisissant entre le monde de deux hommes s'embrassant sous un drapeau arc-en-ciel, la drogue et Hitler, et une photo d'une famille nucléaire avec une église et des héros de contes de fées russes en arrière-plan.

Une menace fasciste est un égal, une masculinité, tandis qu'une entité féminisée est une entité subordonnée qui doit être sauvée en premier lieu. D'où l'importance de la féminisation de la rhétorique dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, la qualifiant soit de colonie occidentale, soit de « beauté » qui « doit l'emporter ». En féminisant ainsi l'Ukraine, les politiciens russes lui refusent son agence et construisent une relation hiérarchique, où la Russie est supérieure à l'Ukraine. Bien que mes découvertes précèdent l'invasion actuelle, elles mettent en évidence la façon dont la rhétorique genrée a contribué à la légitimation de la guerre au sein de la population russe.