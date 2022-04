Des hélicoptères ukrainiens ont frappé sur le sol russe !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

À Belgorod, en Russie, il y avait un dépôt de carburant. Il y avait ? Le passé s’impose car il a été détruit par des hélicoptères ukrainiens. Les Russes avaient pourtant proclamé qu’ils avaient la maîtrise du ciel et que la flotte aérienne de Zelensky avait été anéantie.

Une affirmation très présomptueuse, mise à mal par l’attaque contre Belgorod. La nouvelle a été annoncée par Kiev et saluée là-bas par des cris de victoire. Et Moscou a été contrainte de la confirmer.



Cet aveu a été accompagné d’un commentaire qui vaut son pesant de cacahuètes. « Cette attaque crée des conditions inappropriées pour la poursuite des pourparlers de paix ». À Moscou, on estime peut-être que le bombardement des villes ukrainiennes crée des conditions appropriées pour les négociations avec l’Ukraine ?

Le succès des hélicoptères de Zelensky a plongé le chef du Kremlin dans une colère noire. Et pour la décrire, on va vous la faire à la soviétique puisque Poutine est l’héritier, abâtardi certes, de Staline. « Ici Radio Moscou. Notre chef bien-aimé Vladimir Poutine va s’adresser à vous ».

« Camarades, c’est le cœur serré que je dois vous faire part d’une effroyable nouvelle : l’aviation nazie a détruit un de nos dépôts de carburant. Cette lâche attaque a surpris notre vaillante armée puisqu’elle n’avait été précédée d’aucun avertissement préalable ».

« Camarades, ce crime ne restera pas impuni ! Notre carburant nous est tout aussi précieux que l’est le sang de notre peuple. Tous ensemble nous vengerons cet affront. Les nazis ukrainiens seront châtiés. Et bientôt le drapeau de la glorieuse Union Soviétique (là Poutine s’est laissé emporté par sa fougue …) flottera sur Kiev libérée ».

On ne dira jamais assez que la guerre en Ukraine n’est pas une promenade pour les troupes russes. Le seul domaine dans lequel elles excellent, c’est le massacre de civils désarmés. On ne dira jamais assez que la forfanterie n’est pas le courage qui manque singulièrement aux Russes et qui nourrit l’ardeur des combattants ukrainiens. Poutine a promis que ses services allaient évaluer le pourquoi et le comment de « l’incident de Belgorod ». On ne voudrait pas être à la place des généraux russes …