Des fillettes voilées à l’église Saint-Sulpice !

Des fillettes voilées ont chanté lors d'une journée de rencontre à l’église Saint-Sulpice, à Paris.

Les curés de l’église Saint-Sulpice ont a coeur de favoriser « le dialogue inter-religieux ». C’est pourquoi, le temps d’une journée, ils ont ouvert leur édifice aux musulmans.

Un imam a récité des sourates du Coran : rien à dire ! Un autre a entonné des chants coraniques : rien à dire non plus ! Une salle de prière a été installée dans l’église pour les musulmans : pourquoi pas !

De l’autel Jésus a regardé ce spectacle et s’est contenté de dire : « Rome n’est plus dans Rome ». Mais il est certain qu’il a pleuré - il est incapable de se mettre en colère - en voyant le choeur composé de fillettes catholiques et musulmanes : les petites musulmanes portaient le hijab ! Des toutes petites filles voilées, c’était sans doute pour les prémunir contre la concupiscence des curés …

Imaginons la réciproque : une cérémonie « inter-religieuse » dans une mosquée avec des petites catholiques non voilées. Avec des « je vous salue Marie » et des « notre Père ». Il paraît que ce n’est pas possible. À Saint-Sulpice il y a des curés progressistes. Dans les moquées il y a peut-être des imams progressistes. Mais Allah leur interdit de s’affranchir du Coran !