Des ouvriers du bâtiment travaillent sur un chantier de construction en juillet 2022 à New York lors d'une vague de chaleur.

John Dunne est un océanographe à la tête de la division de biogéochimie, de chimie atmosphérique et des écosystèmes du laboratoire de dynamique des fluides géophysiques de la NOAA à Princeton. Il est un expert en biogéochimie océanique, en modélisation du climat et du système terrestre avec 30 ans d'expérience dans le développement d'instruments, la collecte d'observations sur le terrain et la réalisation d'études d'analyse et de modélisation.

Atlantico : En 2013, vous avez publié l'étude Reductions in labour capacity from heat stress under climate warming. Dans quelle mesure le stress thermique réduit-il la productivité ?

John Dunne : Notre article n'a pas évalué les conséquences réelles du stress thermique sur la productivité, mais plutôt sa marge de sécurité au travail pour la productivité du travail. Nous avons utilisé cette mesure de sécurité pour démontrer que le stress thermique était déjà un facteur de sécurité au travail à l'heure actuelle pendant les mois les plus chauds et deviendrait un facteur croissant à mesure que la planète se réchaufferait.

Dix ans plus tard, vos résultats ont-ils été confirmés par d'autres travaux ?

Au cours des 10 dernières années, le document a été cité plus de 500 fois dans la littérature scientifique car les implications ont été évaluées pour diverses formes de travail dans différentes régions. L'utilisation d'une métrique basée sur la sécurité au travail plutôt qu'une métrique basée sur la physiologie a été contestée dans la littérature sur la santé humaine et l'applicabilité d'autres métriques dans des conditions spécifiques. Je ne pense pas que ces études contredisent nécessairement les nôtres, mais fournissent plutôt un aperçu critique et des informations contextuelles qui visent à fournir aux gestionnaires des risques de sécurité dans le cadre d'expositions professionnelles diverses au stress thermique pour explorer les moyens d'améliorer la prise de décision.

Bien que cela puisse sembler logique, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le lien entre stress thermique et capacité de travail ?

En tant qu'animaux à sang chaud exposés au stress environnemental, les humains ont une variété d'options comme brûler des calories et augmenter l'isolation (par exemple, les vêtements) pour rester au chaud, mais ne peuvent se refroidir que par la combinaison du contact avec des surfaces et des environnements plus froids que notre peau et de l'évaporation de la sueur. et la salive. Cette différence de réponse entre le chaud et le froid a des implications fondamentales pour notre capacité d'adaptation humaine à s'adapter aux environnements chauds.

Vous avez estimé que le stress thermique environnemental a réduit la capacité de travail à 90 % pendant les mois de pointe au cours des dernières décennies. Doit-on supposer qu'elle s'est aggravée avec l'aggravation du changement climatique ?

Oui, malheureusement, la projection s'est avérée assez précise, suggérant que, à l'échelle mondiale, la quantité de main-d'œuvre professionnelle sûre sous stress thermique a encore diminué de 2 % au cours des mois les plus chauds au cours de la dernière décennie.

Quels scénarios pouvons-nous dessiner pour l'avenir du travail, compte tenu de ce que nous savons du réchauffement climatique jusqu'à présent ?

Lorsque nous avons écrit l'article en 2013, j'ai été contacté par un négationniste du climat dans le sud des États-Unis pour tenter de contester notre travail. Il a soutenu qu'il n'avait aucun problème à tondre sa pelouse en été tant qu'il restait hydraté et prenait des pauses. Il a semblé choqué quand j'ai été d'accord avec lui et que j'ai dit que notre étude confirmait son expérience et que ses petits-enfants prendraient beaucoup plus de pauses pour essayer de tondre cette pelouse dans un climat qui se réchauffe... mais pas seulement ses petits-enfants, tous des humains exposés à la chaleur. stress. Une autre implication était que la climatisation professionnelle pendant les mois les plus chauds serait de plus en plus importante.