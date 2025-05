RATUS

Des chercheurs américains ont appris à conduire à des rats et voilà pourquoi c’est une découverte scientifique majeure

Et si les rats pouvaient ressentir de la joie ? Une étude menée par la neuroscientifique Kelly Lambert révèle que des rats, formés à conduire de petits véhicules, manifestent des signes clairs d’anticipation positive et de plaisir. En mobilisant des circuits complexes entre motivation, apprentissage moteur et émotion, cette expérience inédite offre un nouveau regard sur la neuroplasticité, le bien-être animal et les effets profonds de l’attente sur le cerveau.