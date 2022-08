Derrière le débat sur le rachat de RTT, la question piège du rapport de force entre salariés et employeurs

C'est tout simplement l’incapacité des employeurs à trouver des salariés répondant à leurs exigences et à les conserver. On observe une augmentation des ruptures conventionnelles, des démissions. Dans un contexte de marché du travail où la population active stagne et est amenée à diminuer, ce retournement de tendance pourrait s’inscrire dans le temps et ne pas être seulement conjoncturel. Les études du ministère de l’emploi montrent l’importance des conditions de travail et de la rémunération. Cette combinaison des intérêts fait que même, parfois, en augmentant les salaires, on peine à recruter, comme dans l’hôtellerie-restauration. Cela fait que les salariés sont un peu plus en position de force qu’ils ne l’étaient il y a 3 ou 4 ans. Ensuite, il y a autant de situations que d’entreprises en France. Et surtout, certains profils sont toujours moins bien lotis, les plus de 55 ans, les peu qualifiés ou les jeunes entrants qui ont du mal à trouver un emploi en début de carrière. Mais même dans les emplois peu qualifiés : l’hôtellerie, la restauration, la logistique, etc. Il y a des emplois non-pourvus. Et c’est encore plus vrai sur des secteurs plus qualifiés comme l’information, la communication, l’informatique, le secteur de la santé.