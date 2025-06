© AFP or licensors

CHUTE

Derrière la chute de la coalition gouvernementale néerlandaise, le redoutable dilemme des populistes européens

Aux Pays-Bas, la coalition gouvernementale menace d’exploser face à l’intransigeance de Geert Wilders sur la question migratoire. La possible éviction de la ministre de l’Immigration illustre les dilemmes profonds auxquels sont confrontés les partis populistes lorsqu’ils accèdent au pouvoir : comment rester fidèle à une ligne de rupture sans compromettre toute coalition ? Entre pressions de leurs électeurs, refus des compromis excessifs, et menaces de marginalisation, ces formations doivent jouer un équilibre instable. Une dynamique dont l’issue politique dépend aussi des concessions – ou non – que les partis traditionnels sont prêts à consentir.