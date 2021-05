Dermatologie : peut-on faire confiance à l’intelligence artificielle de Google pour diagnostiquer ses problèmes de peau ?

Damien Gromier est fondateur de l'initiative Al for Good, lancée à l'Assemblée nationale en avril 2018. Il est CEO et cofondateur du groupe Startup Inside à l'origine des conférences internationales AI for Health, AI for Finance et AI for the Planet. Il est également cofondateur et ancien président de l'initiative France is AI by France Digitale. Il est enfin vice-président fondateur de l'association Impact Al, "think and do tank" de référence en matière d'éthique de l'IA.