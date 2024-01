Déficit et dette publique : mais pourquoi la France est-elle l’un des seuls États européens à ne pas savoir sortir du « quoiqu’il en coûte » ?

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a maintes fois répété que la France allait sortir du "quoi qu'il en coûte".

Atlantico : Les petites économies du sud de l'Europe (Grèce, Portugal, Chypre ou Croatie) ont-elles réussi à réduire significativement leur dette publique ? Quelle a été leur stratégie ? S'agissait-il d'une consolidation budgétaire et d'un retour à l'objectif de croissance ?

Daniel Kral : Il s'agissait d'une combinaison de croissance forte et de consolidation budgétaire (comme je le montre ici pour les quatre). On pense souvent que les dettes ont été gonflées, ce qui n'est pas vrai. La croissance réelle a été le principal moteur de la réduction de la dette depuis le pic atteint en 2021. Ce n'est que récemment que l'inflation est devenue plus importante. Le contexte économique favorable - et c'est un point essentiel, la consolidation s'est faite dans le cadre d'une forte reprise économique - a permis aux quatre pays de transformer d'importants déficits primaires en excédents en un temps record. Si l'on prend l'exemple de la Grèce (voir l'analyse complète ici), elle a transformé un déficit primaire de 10 % du PIB en un excédent de 2 % du PIB en deux ans, tout en étant l'une des économies de la zone euro dont la croissance est la plus rapide. Au lendemain de la crise financière mondiale, il a fallu 6 ans, de multiples plans de sauvetage, une réduction de la dette et une véritable dépression économique.

A titre de comparaison, la France est le pays dont le taux d'endettement public a le plus augmenté... Alors que d'autres pays y sont parvenus, pourquoi la France se trouve-t-elle dans une telle situation ?

La France est très différente des petites économies d'Europe du Sud - sa croissance post-pandémique a été beaucoup plus faible et son déficit reste très important. Dans une perspective à plus long terme, la France a du mal à contenir la croissance des dépenses publiques. Comme vous pouvez le voir ici, parmi les pays de la zone euro, la France a de loin les dépenses publiques les plus élevées dans l'économie en pourcentage du PIB. Les réformes importantes, comme celle des retraites l'année dernière, sont extrêmement impopulaires et difficiles à mettre en œuvre pour des raisons d'économie politique. Mais la France est également considérée comme une économie centrale disposant d'un marché très profond et liquide pour sa dette souveraine, ce qui permet de financer des dettes plus importantes à un coût bien inférieur à ce que d'autres pays moins fortunés pourraient se permettre.

Pourquoi Emmanuel Macron ne se concentre-t-il pas sur ces objectifs ? Le président français ne parvient-il pas à prendre de la distance par rapport à l'impact de sa politique économique ? Pourquoi la France est-elle l'un des seuls Etats européens à ne pas savoir sortir du "whatever it takes", l'une de ses solutions économiques déployées lors de la crise de Covid ?

Le président Macron a peu de contrôle sur la manière d'accélérer la croissance de l'économie française à court terme. Ce sont des forces extérieures puissantes - telles qu'une inflation et des taux d'intérêt élevés, une demande et une confiance faibles, et une grave récession manufacturière mondiale - qui pèsent sur la croissance. La seule chose qu'il puisse faire est de réduire le déficit budgétaire, mais étant donné la faiblesse de la position cyclique de l'économie, cela risque d'aggraver encore la croissance, sans parler de l'impopularité de tout plan d'assainissement. S'il y avait une solution miracle, le président Macron l'aurait trouvée.

La France peut-elle s'inspirer des exemples des économies du sud de l'Europe pour réduire sa dette ?

Elle peut certainement s'en inspirer, mais la France est une économie très différente et dans une position cyclique bien pire. Il faut aussi rappeler que ces petites économies d'Europe du Sud partaient d'une base basse, après une décennie 2010 où elles ont vraiment sous-performé économiquement. Cela signifie qu'elles disposaient d'un potentiel de rattrapage important et d'une main-d'œuvre disponible, souvent hautement qualifiée - ce qui est essentiel dans le contexte des pénuries de main-d'œuvre persistantes en Europe. Le financement au niveau de l'UE, provenant des fonds structurels réguliers et des fonds de lutte contre la pandémie, ainsi qu'une bonne année pour le tourisme (souvent la meilleure jamais enregistrée) ont également été des facteurs clés. Aucun de ces éléments n'était disponible pour la France.

Les progrès impressionnants de certains pays comme le Portugal, la Croatie et la Grèce en matière de désendettement ne sont-ils pas encourageants pour l'économie européenne ? Est-ce une raison d'espérer ? Cela démontre-t-il que la politique d'austérité n'est pas la seule et unique voie à suivre pour résoudre les problèmes d'endettement ?

L'expérience des petits pays d'Europe du Sud est conforme à la théorie macroéconomique classique : les consolidations budgétaires fonctionnent en période de bonne conjoncture. C'est ce qu'ils ont fait et réussi. En revanche, la consolidation budgétaire dans ces économies après la crise financière mondiale a souvent exacerbé leurs problèmes de dette, car l'économie est souvent entrée dans une spirale descendante, aggravant le ratio dette/PIB. J'ai discuté des mérites des consolidations budgétaires ici, en réaction au FMI, qui a récemment déclaré que les consolidations budgétaires ont tendance à ne pas fonctionner (bien qu'en examinant un ensemble beaucoup plus large de pays). Dans le contexte de l'UE, elles ont en fait souvent fonctionné, mais les conditions doivent être réunies.