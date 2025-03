Vague de répression

Défendre la science ? Et si les universités commençaient par balayer devant leur porte ?

Avec le slogan « Stand up for science », des marches ont été organisées le 7 mars dernier pour défendre la science comme pilier de la démocratie. Ces manifestations visaient à protester contre les coupes budgétaires et les licenciements massifs dans les organismes américains et les universités, décidés par la nouvelle administration Trump. Aucune institution, même parmi les plus prestigieuses, ne semble épargnée par cette vague de répression. Pourtant, les institutions universitaires ne sont pas de simples victimes innocentes. Elles portent une lourde part de responsabilité dans la crise de légitimité qu’elles traversent, ayant depuis longtemps oublié l’idéal de vérité pour se mettre service de causes idéologiques.