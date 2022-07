Darmanin se déchaîne : de plus en plus à droite !

Gérald Darmanin lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs à l'Hôtel Beauvau à Paris, le 04 juillet 2022

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Marine Le Pen en avait rêvé, Darmanin l’a fait. Le ministre de l’Intérieur vient d’annoncer un durcissement sans précédent des conditions d’obtention d’un permis de séjour. D’après lui, les nouveaux arrivants devront s’exprimer correctement en français pour être acceptés.

On ignore encore si le wesh-wesh sera toléré. Quand Darmanin avait annoncé le retour de la double peine, Marine Le Pen avait répondu « cent fois oui ». Avec cette nouvelle disposition, ce sera « cent fois ouiiiiii » ! Nous attendons avec curiosité d’autres précisions de Gérald Darmanin. On peut sans peine les imaginer. Les postulants au permis de séjour devront être capables de chanter la Marseillaise, et toutes les strophes s’il vous plaît… Ils devront pour obtenir leur ticket d’entrée manger un rôti de porc.

Et ça ne s’arrêtera pas là. Les filles devront abandonner leur voile. Et les garçons seront lâchés au milieu d’un essaim de demoiselles court vêtues : on verra alors s’ils savent se tenir.

Darmanin est également ministre des Cultes. Il fermera, à n’en pas douter, des dizaines de mosquées. Et les imams étrangers seront renvoyés dans leur bled d’origine. Les raisons de cette crise paroxystique et identitaire qui met Darmanin en trans : le résultat, calamiteux pour son camp, des législatives.

À l’Assemblée, il aura besoin des voix de l’extrême-droite pour faire adopter son projet. Les suffrages de la Nupes lui étant définitivement interdits.

Elisabeth Borne a été plus prudente. « Je n’irai pas chercher les voix de l’extrême-droite » a-t-elle déclaré. Bien sûr qu’elle n’ira pas. C’est Darmanin qui s’en chargera !