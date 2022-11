Campement de migrants

On a lu ça sur le site de France Culture.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’article est long, précis et détaillé. Il évoque le destin des Juifs allemands et autrichiens dont aucun pays ne voulait. Les ports se fermaient les uns après les autres devant les navires qui les transportaient. Tout y est. Le nom des bateaux, les noms des ports qui les refusaient. Et comme ça, sans transition, la journaliste de France Culture passe aux migrants. Leurs bateaux, écrit-elle, ne sont pas accueillis, “comme ceux des Juifs”.

Il s’agit là d’une petite infâmie. L’on est un peu surpris d’apprendre que des émules d’Hitler règnent au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Les Juifs sont utiles pour les mensonges contemporains. Leur tragique destin est évoqué à tout bout de champ concernant les migrants. Et c’est ainsi qu’on veut faire pleurer dans les chaumières. Par la magie de France Culture et, hélas, de bien d’autres, les camps de rétention deviennent des camps d’extermination.

Cédric Herrou, célèbre passeur de clandestins, a joint sa voix à celle de France Culture. “Les migrants, a-t-il écrit, sortent des camps de concentration”. Y aurait-il des chambres à gaz à proximité de Rabat, d’Alger et de Tunis ?