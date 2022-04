"Dans le cœur de Georges" de Xavier Berlioz : stances féminines au poète disparu

C’est par la mise en scène que pèche ce spectacle : était-il indispensable de faire bouger à ce point une chanteuse de talent, mais dont le mouvement n’est pas le point fort ? Les premières chansons, scandées par une gestuelle volontairement mécanique et gauche (la parodie de Singing in the rain à propos du Parapluie est particulièrement ratée) laissent le spectateur perplexe. L’autodérision ne suffit pas toujours

Les looping ne sont pas non plus toujours complètement satisfaisants et freinent un peu le beau dynamisme de l’ensemble.