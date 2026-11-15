ATLANTI-CULTURE
15 novembre 2026
"Da Ponte, le bouffon de Mozart" de Dominique Tirone-Fernandez : de Vienne à New York, l’incroyable épopée de la "muse vierge"
La pièce "Da Ponte, le bouffon de Mozart" de Dominique Tirone-Fernandez est à voir au Théâtre de Passy.
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A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
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