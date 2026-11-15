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ATLANTI-CULTURE

15 novembre 2026

"Da Ponte, le bouffon de Mozart" de Dominique Tirone-Fernandez : de Vienne à New York, l’incroyable épopée de la "muse vierge"

La pièce "Da Ponte, le bouffon de Mozart" de Dominique Tirone-Fernandez est à voir au Théâtre de Passy.

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Da Ponte le bouffon de Mozart , Da Ponte , Mozart , culture , culture tops , Poissy , théâtre de Poissy , Dominique Tirone-Fernandez , musique

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Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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