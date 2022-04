"D'Apollo à Artémis" de Lukas Viglietti : voyagez dans l'intimité des marcheurs lunaires

Qui ne se souvient pas de ce jour de juillet 1969 où Neil Armstrong a foulé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sol lunaire ? D'Apollo à Artémis raconte ces 4 années de découverte et d'exploration de la Lune, qui ont vu 7 missions se succéder jusqu'en 1972 (d'Apollo 11 à Apollo 17) et 12 homme fouler le sol sélène. Mais la particularité de cet essai est de nous inviter davantage dans les coulisses que dans la salle de presse de la Nasa, et nous propose les témoignages recueillis par Lukas Viglietti, l'auteur, auprès des astronautes eux-mêmes, leurs conjointes, des chefs de missions, des scientifiques qui les ont accompagnés, avant, pendant et après leur vols. Il raconte aussi les années de préparation, où la compétition avec l'Union Soviétique faisait rage, et les années à venir (le programme Artémis), entre ambitions américaines, privées et publiques, chinoises et européennes.