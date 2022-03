Créer un ministère des citoyens pour installer les Français à la table du Gouvernement

La démocratie est un bien précieux que chacun doit sans cesse veiller à renforcer et à enrichir. La demande d’un débat public modernisé est d’ailleurs très forte chez nos concitoyens. La nouvelle donne politique qui surgira de la séquence électorale en cours – Présidentielle puis législatives – peut contribuer à ouvrir une nouvelle page de notre pratique démocratique. Alors que l’abstention et le désintérêt des Français pour la politique semblent dangereusement s’installer au fil des scrutins, il est impératif d’apporter de vraies réponses.

Collectifs et mouvements citoyens, réunis ensemble, appelons le prochain chef de l’Etat à inaugurer symboliquement la mandature 2022-2027 par un « Sommet citoyen », à savoir un temps d’échanges avec toutes celles et ceux qui font vivre le cœur battant de la vie locale et des territoires actifs de la République. Il y sera question de toutes les initiatives, de toutes les innovations qui pourraient être portées durant ce mandat. L’objectif de cette rencontre est clair : donner la parole à ceux qui font.

Présidents d’associations, bénévoles, citoyens engagés au quotidien, nous sommes le lien social de notre démocratie et collectivement signataires de l’Appel de Marseille (https://bit.ly/3MH7O6z). Ce projet que nous portons tous ensemble, nous lui avons donné un nom : le #G500citoyen, qui sera lancé le 26 mars à Marseille autour du mouvement porteur de cette initiative, « La France Vraiment - Le Ministère des citoyens », et de ses partenaires.

Faire circuler des idées, bâtir des projets, être force de propositions à destination des décideurs de notre pays pour répondre à des préoccupations sociétales, économiques, éducatives : tels sont les objectifs de ce mouvement ouvert à tous.

Après la publication de plusieurs rapports traitant de sujets majeurs tels que la jeunesse, la laïcité, l’école et le handicap, la santé, la fiscalité, la revitalisation des centre villes et villages, ou encore l’équité, nous avons édité début mars un ouvrage(1) qui retrace l’ensemble de ces débats et ouvre de nombreuses pistes et exemples de mesures qui pourraient sortir concrètement de ce sommet citoyen. Parmi les projets en cours d’élaboration, figure celui de faire adopter par nos dirigeants la constitution d’un fonds d’aide aux associations. Au-delà des subventions attribuées par les collectivités territoriales, l’idée est de dégager 1% des revenus imposables des Français pour les affecter à ce fonds de soutien et faire en sorte que chaque citoyen imposable puisse décider lui-même de l’association qu’il souhaite aider. Qu’elle soit locale, en lien direct avec la vie de son quartier, de sa ville, de sa région ou d’envergure nationale, cette disposition simple en prise directe avec la réalité concrétise un engagement en faveur d’une action ou d’une cause(2)».

Nous l’avons constaté lors de nos plus de 600 réunions menées à travers toute la France, les Français sont nombreux à espérer une réelle prise en compte de leurs demandes, mais aussi une simplification des procédures administratives, une valorisation du travail des bénévoles, l’organisation régulière de conventions citoyennes ou de consultations nationales, afin d’être associés pleinement aux décisions qui changent leur quotidien.

A l’aube d’une échéance électorale majeure pour notre pays, il est temps « d’installer le citoyen à la table du gouvernement », de faire précéder les grandes réformes, d’authentiques phases de concertation.

Notre conviction, c’est donc l’avènement inéluctable de ce que nous appelons « Le Ministère des citoyens », une nouvelle étape dans le long chemin vers une démocratie réellement participative, s’appuyant pleinement sur les territoires et leur inventivité.

Alors, candidats de tous bords, êtes-vous prêts à relever le défi ?

(1) « Pour un Ministère des citoyens – la nouvelle fabrique des idées ». Entretien d’Aurélie Gros avec Eric Maurice, préfacé par Eric Revel aux Editions de l’Aube. Mars 2022

(2) extrait du « Tour de France des solutions citoyennes »