Covid-19 : voilà pourquoi il ne faut pas oublier que les masques sont toujours utiles ?

Le retour du port du masque obligatoire est envisagé.

N’en déplaise aux antivax, anti-masques, anti tout, pro Poutine, pro virus, rappelons pourquoi on porte le masque. On ne porte pas le masque pour se protéger soi, mais pour protéger l’autre.

Le coronavirus se transmet par aérosol et plus sa présence dans l’air respiré est importante plus le risque de contamination est important. C’est ainsi que cette pathologie se transmet principalement dans les lieux clos mal aérés.

Rappelons également deux vacheries de la covid : son pic de transmission se situe avant de présenter le moindre symptôme et la moitié des porteurs du virus sont asymptomatiques mais contaminants,

En d’autres termes, vous êtes porteur du virus mais vous ne le savez pas, vous êtes donc potentiellement contaminant pour les autres mais vous ne le savez pas. Ainsi en période de circulation virale porter le masque est un geste altruiste, civique qui vise à protéger l’autre.

Alors vous allez me dire, « puisqu’on est vacciné on s’en fout », ce n’est malheureusement pas si simple, en effet les variants successifs ont diminué l’action du vaccin sur sa protection quant à la contamination et au fait d’être contaminant, mais il garde sa protection face au risque de développer une forme grave. Ainsi même vacciné en période de circulation virale l’on peut être contaminant d’où l’intérêt de porter le masque afin de protéger l’autre.

Pourquoi protéger l’autre ? Parce que celui-ci peut présenter des risques de développer une forme grave : non vacciné et à risque (âgé, en surpoids, porteurs de maladie chronique) ou porteur de pathologies qui diminuent ses défenses, et, cela n’est pas écrit sur son front !

Vous me direz et c’est une réflexion fréquemment entendue sur twitter : « ils n’ont qu’à se protéger, moi je vis » …c’est un concept… Mais pensez-vous réellement que votre prochain, porteur d’un risque de développer une forme grave, se protège constamment ? Que jamais sa garde ne baisse ? Personne ne peut l’affirmer, et c’est donc à nous tous de participer à la protection de l’autre, parce qu’il peut être fragile.

Sur une chaine bien connue pour faire la part belle aux antitout, un jeune avocat s’exclamait il y a quelques jours, « ça suffit, c’est vous les malades, nous ne porterons plus votre masque ! »

Soit, c’est entendable mais, une fois que l’on a dit cela, que fait-on ? On laisse circuler le virus ? ce qui favorise l’émergence de variants, on fait des covid-longs et des séquelles possibles à long terme des infections successives

« On prend le risque » vont écrire un certain nombre d’entre vous, c’est entendable mais, celui qui est en face de vous, fragile, veut-il de ce risque qui pour lui est plus grand ? « Il a qu’à se protéger » … Imaginons, donc, vous êtes en voiture en ville, il y a des piétons et des vélos, la limitation de vitesse est à 30, parce que la zone traversée est fréquentée « ils n’ont qu’à se protéger » et vous roulez à 60…Etes-vous sûr que l’un des piétons ou cyclistes ne va pas vous couper la route ?

Etes-vous sûr que l’un d’eux ne va pas surgir entre deux voitures, devant vous ? Pourrez-vous freiner ? L’éviter ? … « Ils n’ont qu’à se protéger » le concept se heurte au risque pour l’autre « non carrossé » …

Personne n’a envie de porter le masque tout le temps, personne n’a envie de se vacciner régulièrement, mais ce sont les deux moyens de luttes actuels contre la covid, pour minorer la circulation virale et pour éviter les formes graves.

C’est pour cela qu’il faut surveiller la circulation virale, la mesurer et, informer. Et en période de circulation plus importante, porter le masque dans les zones à risques afin de minorer cette circulation et donc de minorer les contaminations et donc protéger l’autre et l’apparition de nouveaux variants et cela partout où le virus circule, en France comme ailleurs, et cela tant qu’un vaccin à « plus large spectre » ne sera pas disponible pour stopper toute circulation.

La posture qui vise à dire, « non au vaccin » peut s’entendre mais quand elle s’accompagne de « non au masque » et parfois du combo « non au test » est moins entendable à moins de nier, l’existence même de cette pathologie, de son mode de transmission, de ses conséquences…et de ne s’occuper que de soi, ou de son groupe… mais tout en continuant à évoluer en société mais avec ses propres règles, c’est un concept…

Ce thread va me valoir surement insultes et menaces, et très franchement, comme on dit chez moi « no importa, només són vent… » Merci de m’avoir lu.