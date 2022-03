Covid-19 : Pourquoi la médecine française est devenue une médecine d’opinion plutôt qu’une médecine construite sur des données biologiques

Un homme pulvérise de la peinture sur une affiche portant les portraits du ministre français de la Santé, Olivier Veran, et du médecin français Didier Raoult. Nantes, 4 septembre 2021

À travers la gestion de la Covid-19, le débat a été focalisé sur le nombre de doses. Un non sens puisque le virus ne disparaîtra pas et que notre immunité doit être maintenue dans le temps. Comme la grippe, la vaccin doit être renouvelé régulièrement pour une protection optimale. Pourtant, de nombreux médecins dissuadent leurs patients de faire une dose de rappel. Comment expliquer ce non-sens scientifique ?

La médecine française est-elle devenue une « médecine d’opinion » plutôt qu’une médecine construite sur des données biologiques ? Comment expliquer ce constat ?

Claude-Alexandre Gustave :Le qualificatif de « médecine d’opinion », s'illustre notamment par les déclarations du conseil scientifique rejetant le déploiement des 4èmes doses car, je cite, « cela pourrait être interprété comme un manque d’efficacité du vaccin » !?

Là, on est totalement hors du domaine scientifique, tant par la mécompréhension immunologique, que par le défaut d’information du Grand Public sur la raison d’être des rappels vaccinaux.

Les mêmes données biologiques que celles que nous utilisons, ont conduit des pays comme le UK, le Chili, Israël… à déployer les 4èmes doses pour toutes les personnes dites « à risque », en raison du constat simple de diminution progressive de la production d’anticorps neutralisants, et de la diminution de protection contre les hospitalisations et décès à l’échelle de la population.

Par « à risque », ils ont suivi les données cliniques et inclus tous les >75 ans ou tous les >60 ans, ainsi que tous les >12 ans présentant des facteurs de risques de covid sévère, ainsi que les populations les plus exposées (comme les soignants par exemple) ; en prévoyant également un déploiement plus large en population générale à l’automne (sous réserve que la situation ne se dégrade pas avant).

Quel est le rationnel, hormis électoraliste et sociologique, justifiant la limitation aux >80 ans en France ??? Les seuls pays à avoir fait ce même choix sont la Suède (qui s’est illustrée par une stratégie dangereuse d’immunité par infection qui lui vaut le taux de mortalité le plus élevé de toute la Scandinavie), et le Danemark (qui a basculé dans le déni sanitaire et bat actuellement ses records de mortalité par COVID).

Notre pays a tellement été pollué par les antivax qu’il en est réduit à ne même plus oser présenter des données scientifiques objectives de peur de susciter la défiance de sa propre population. C’est pitoyable.

C’est encore une conséquence de l’absence de réelle campagne de santé publique pour décrire le fonctionnement des vaccins, leurs limites, et les contraintes imposées par SARS-CoV-2, et notamment 3 grandes différences avec les virus grippaux :

Une circulation virale pas limitée à quelques semaines durant l’hiver, mais intense tout au long de l’année Une évolution virale beaucoup plus rapide, avec désormais émergence de nouveaux clusters antigéniques, et donc un échappement immunitaire significatif Une virulence nettement supérieure à celle de la grippe puisque même avec le bénéfice de l’immunité acquise à grande échelle, la COVID garde plus d’impact sur les hôpitaux et la mortalité en 1 seule semaine, que la grippe en une saison complète.

Quand je vois des médecins interpréter des sérologies en confondant « présence d’anticorps » et « protection », sans même savoir que la protection nécessite d’atteindre un seuil critique d’anticorps… Et que sur la base de leur mécompréhension, ils en viennent à dissuader leurs patients de faire une 3ème dose ou leurs rappels vaccinaux, je me dis que la santé publique est sur une très mauvaise voie dans ce pays, et je me dis qu’on a de grands progrès pédagogiques à faire y compris au sein des facultés de médecine.

Guy-André Pelouze : La médecine française est une médecine ou l’opinion de gens nommés à vie prévaut sur les résultats scientifiques, expérimentaux, et en particulier sur les résultats infalsifiables des essais cliniques. Ces personnes ont l’impression d’être dans une situation d’omniscience. Ils affirment des choses et personne ne doit remettre en question leurs propos. Pendant la pandémie, on a bien vu qu’énormément de gens ne faisaient rien, ne voyaient pas un malade, mais étaient pourtant sur les plateaux de télévision. Ce fut le cas pour des épidémiologistes ou des patrons de l’APHP. Pensez au Dr Raoult, à Douste-Blazy ou à Christian Perronne. Ces individus ont une sorte « d’arrogance d’autorité ».

Selon moi, le premier responsable de ce constat est la nomination à vie. La réforme Debré, qui date de 1958, a créé cette sorte d’exception française. Pourtant, un individu ne peut pas être très bon toute sa vie. Cela bloque entièrement le système. C’est la raison pour laquelle la France, pendant la Covid, a aussi mal géré la pandémie. Nous sommes dans un système complètement inadapté à la médecine de personnalisation, donc de précision, et à la médecine ambulatoire. Il est en réalité basé sur l’hospitalisation, l’opinion de sachants experts nommés à vie et l’absence d’évaluation de la qualité des soins.

On peut citer l’essai de Laetitia Strauch-Bonart nommé « De la France ». Celui-ci met l’accent sur une sorte de culture française qui privilégie l’induction plutôt que la déduction. En France, on met en avant les idées, les concepts plutôt que les faits. Dans le monde anglo-saxon, on préfère tester des hypothèses pour arriver à des constats. L’exemple typique est le Dr Raoult, qui promeut l’hydroxychloroquine sans aucune preuve de son efficacité. Il a réalisé un essai avec seulement 36 malades, ce qui a entraîné des morts.

En conclusion, je pense que la situation que nous connaissons actuellement en France est le résultat de réformes qui ont été mises en place à cause d’une sorte d’exception culturelle. Celle-ci empêche le bon fonctionnement du système médical.