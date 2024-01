Cour internationale de Justice : Israël coupable… de se défendre contre une volonté génocidaire ?

Des Palestiniens déplacés se rassemblent dans un camp de fortune à la frontière égyptienne, à l'ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 14 janvier 2024.

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

On nous dit que l'affaire dans laquelle Israël est accusé de génocide à Gaza, qui s'est ouverte devant la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, "pourrait prendre des années" avant d'aboutir à un verdict.

Alors, épargnons à ces 17 juges siégeant à la CIJ et à tous les autres beaucoup de temps et des millions d'euros. Israël n'est pas coupable d'avoir commis un génocide contre le peuple palestinien de Gaza dans sa guerre d'autodéfense contre les terroristes islamiques du Hamas.

En réalité, Israël est "coupable" d'être la seule démocratie de type occidental au Moyen-Orient et le seul État juif sur Terre. La défense de ces qualités a valu à Israël d'être qualifié de criminel unique, non seulement par l'Afrique du Sud (qui a porté l'affaire devant la CIJ), mais aussi dans une grande partie du monde, y compris en Europe et aux États-Unis.

À la grande honte de l'Europe, dans l'ancienne ville néerlandaise de La Haye, la plus haute juridiction des Nations unies met en scène l'un des spectacles de théâtre politique les plus grotesques des temps modernes.

Le titre officiel est "Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël)". Un titre plus approprié pourrait être "Gaza à travers le miroir", car l'affaire portée devant la CIJ a mis la réalité à l'envers et a retourné la vérité, à la manière fantastique des histoires d'Alice de Lewis Carroll.

Israël est accusé de crime de génocide, essentiellement parce qu'il fait la guerre aux assassins génocidaires du Hamas, qui haïssent les juifs.

Cette affaire n'est qu'une mince façade juridique pour une vendetta politique contre Israël. En vertu de la convention des Nations unies sur le génocide, pour qu'un État soit reconnu coupable de génocide, il doit y avoir une "intention avérée" de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les avocats de l'Afrique du Sud ont soutenu devant le tribunal que la campagne israélienne à Gaza était "destinée à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, religieux et ethnique palestinien".

En réalité, Israël n'a jamais eu l'intention de détruire la population palestinienne de Gaza. Bien au contraire, les forces de défense israéliennes (FDI) ont fait plus que toute autre armée en temps de guerre pour tenter de limiter les pertes civiles, notamment en ciblant les attaques sur les bases du Hamas et en avertissant la population d'évacuer les lieux.

Bien sûr, la guerre est une activité brutale et il y a encore des milliers de victimes civiles. Notamment parce que le Hamas utilise la population civile de Gaza comme bouclier humain et construit des bases militaires dans des zones très peuplées, des hôpitaux et des écoles. Mais soyons clairs : la seule "partie du groupe palestinien" que les FDI ont eu "l'intention avérée" de détruire est celle qui participe au djihad islamiste du Hamas visant à détruire Israël et à tuer des Juifs. Accuser Israël d'avoir une "intention génocidaire" revient en fait à dire que la guerre est un génocide - si l'on se trouve dans ce que les réveillés considèrent comme le "mauvais côté de l'histoire".

Dans ce conflit, seul le Hamas a démontré son "intention avérée" de commettre un génocide. La guerre a commencé par le pogrom que les terroristes du Hamas ont lancé contre Israël le 7 octobre et qui a fait plus de 1 200 morts - le jour le plus sanglant pour le peuple juif depuis l'holocauste nazi - et quelque 240 otages. Le Hamas ne s'est pas contenté de massacrer, de brutaliser et de violer des Juifs, il s'est vanté de son pogrom antisémite, à Gaza et sur les réseaux sociaux, d'une manière que même les nazis n'ont jamais fait.

Le Hamas est fièrement coupable d'une "intention génocidaire", de tuer des Juifs parce qu'ils sont juifs, ce qu'il condamne lui-même. Pourtant, cette vérité a été renversée, de sorte que les Israéliens qui se battent pour éliminer les islamistes génocidaires sont eux-mêmes accusés de génocide. Et de nombreux Occidentaux semblent accepter cette inversion de la réalité.

Certains auraient pu s'attendre à ce que le rôle central de l'Afrique du Sud soulève au moins des questions sur cette affaire. La République sud-africaine post-apartheid est largement considérée comme un "État en faillite", en proie à la criminalité violente, à l'oppression, à la corruption et à la pauvreté. Même les Nations unies et d'autres agences mondiales israélophobes sont obligées de classer l'Afrique du Sud bien en dessous d'Israël dans leurs tableaux de classement concernant les droits démocratiques et les libertés civiles.

La majorité de la population noire ne semble pas mieux lotie sous le régime autocratique de l'ANC que sous l'État raciste de l'apartheid, tandis que les quelques fermiers blancs restants font l'objet d'une campagne de violence qui, l'année dernière, a incité Elon Musk, né en Afrique du Sud, à exprimer ses craintes d'un "génocide des Blancs" dans son pays d'origine.

Pourtant, en prenant la tête de l'affaire de génocide devant la CIJ, l'Afrique du Sud espère se positionner sur le terrain moral de la politique mondiale et juger l'État d'apartheid d'Israël (vous voyez ce qu'ils ont fait là ?). Elle a été rejointe par un grand nombre des pires régimes répressifs du monde, qui font tous la queue pour soutenir les résolutions anti-israéliennes adoptées à l'ONU et qui ne mentionnent pas les massacres perpétrés par le Hamas. Une fois de plus, le seul État juif de la planète est soumis à des normes différentes de celles des autres. Comment cela se fait-il ?

Le fait que le Hamas lui-même soutienne avec enthousiasme la saisine de la Cour par l'Afrique du Sud aurait certainement dû susciter davantage de doutes quant à cette tentative de procès-spectacle. Dans une déclaration officielle, le Hamas espère que les juges de la CIJ rendront "une décision qui rende justice aux victimes" et qui exige qu'Israël "mette fin à l'agression". On pourrait presque imaginer que le Hamas est une victime innocente de l'injustice, au même titre que les sous-postiers britanniques persécutés, plutôt qu'une secte islamiste de la mort qui a juré de répéter son agression antisémite du 7 octobre "encore et encore et encore".

Malgré tout cela, de nombreux Européens et Occidentaux ont rejoint le Hamas pour demander à la CIJ de déclarer Israël coupable de génocide. Les islamistes fous crient qu'Israël est, selon les termes d'un éminent gauchiste britannique, "une société possédée par la manie du meurtre". Et ces attaques maniaques contre Israël ne sont plus confinées à la frange radicale.

La vice-première ministre belge, Petra de Sutter, a rapidement rompu les rangs avec l'Allemagne et le Royaume-Uni pour exiger que l'Europe s'associe à l'Afrique du Sud dans sa lutte contre "la menace de génocide" à Gaza. De nombreux autres États membres de l'UE, de l'Espagne à l'Irlande, ont accusé Israël de massacrer des civils et ont exigé un cessez-le-feu immédiat - ce qui, comme Democracy Watch l'a toujours affirmé, revient à exiger qu'Israël se rende.

Un coup d'œil sur les quelque 80 pages de la requête de l'Afrique du Sud auprès de la CIJ confirme qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières politique déguisée en acte d'accusation juridique, d'une tentative de simulacre de procès déguisée en appel à la justice.

Leur dossier documenté visant à prouver "l'intention génocidaire" d'Israël repose en grande partie sur la rhétorique plutôt que sur des preuves. Ils citent la rhétorique belliqueuse de certaines personnalités israéliennes, comme le ministre de la défense qui, au lendemain des massacres barbares du Hamas du 7 octobre, a déclaré qu'Israël était en guerre contre des "animaux humains". Et ils opposent cela à la rhétorique stridente de l'ONU et d'autres agences d'aide - dont certaines, comme l'a rapporté The European Conservative, sont fortement impliquées dans les autorités du Hamas - déclarant simplement qu'Israël est coupable d'un génocide à Gaza.

Une section particulièrement surréaliste qui ressort de la demande du tribunal est l'allégation selon laquelle Israël est coupable de génocide parce qu'il "impose des mesures destinées à empêcher les naissances palestiniennes" par le biais de ce que l'on appelle la "violence reproductive". Elle cite le rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles qui affirme que "les violences reproductives infligées par Israël aux femmes, aux nouveau-nés, aux nourrissons et aux enfants palestiniens pourraient être qualifiées ... d'actes de génocide".

Il ne fait aucun doute que les femmes et les enfants - et peut-être surtout les femmes enceintes - souffrent des conséquences de la guerre à Gaza. Mais l'affirmation selon laquelle Israël doit donc être coupable de "violence reproductive" est bizarre. Pourtant, elle est en phase avec une grande partie de la couverture médiatique de la guerre, qui met l'accent sur les affirmations selon lesquelles Gaza est devenue un "cimetière pour enfants" et une "zone de mort pour bébés".

En 40 ans de reportages sur les guerres dans le monde, je n'ai jamais vu une telle insistance sur la souffrance des enfants et des images de bébés morts. (Même si l'on accorde beaucoup moins d'attention aux enfants juifs tués et enlevés le 7 octobre). Cela ressemble à une campagne visant à diaboliser l'État israélien en le qualifiant d'exceptionnellement cruel. Et cela n'évoque-t-il pas une version moderne de l'ancienne "diffamation du sang" selon laquelle les Juifs auraient massacré des enfants chrétiens ? Peut-être devrions-nous être reconnaissants que personne n'ait (encore) versé dans la diffamation et prétendu que les Israéliens utilisaient le sang des bébés palestiniens pour cuire leur pain...

Prenons du recul par rapport aux nuages de jargon juridique et rappelons-nous ce qui est en jeu ici. Les Israéliens sont engagés dans une guerre existentielle contre des ennemis qui veulent rayer leur État de la carte et chasser les Juifs de la Méditerranée - la véritable signification de ce slogan "de la rivière à la mer" si cher à la gauche occidentale. La guerre d'Israël contre les islamistes génocidaires du Hamas est également la ligne de front d'un conflit plus large que nous avons défini dès le départ comme un conflit entre la civilisation et la barbarie.

Pourtant, dire cela aujourd'hui, c'est risquer d'être accusé d'approuver un génocide. Si vous pensez que j'exagère, regardez le document juridique que les avocats de l'Afrique du Sud ont présenté à la Cour internationale de justice. Vous y trouverez, présentée comme une preuve irréfutable de l'"intention génocidaire" d'Israël, une citation de décembre du premier ministre Benjamin Netanyahu dans laquelle il ose suggérer que "ce n'est pas seulement une bataille d'Israël contre ces barbares, c'est une bataille de la civilisation contre la barbarie".

Il y a plusieurs années, lors d'une manifestation de gauche en Europe, je me souviens d'une banderole déclarant que "la civilisation est un génocide". Ce sentiment de haine de soi semble maintenant avoir colonisé les institutions de l'Occident, de l'ONU à la CIJ, en passant par les universités et les grands médias.

En conséquence, Israël, un État démocratique fondé en réponse à l'Holocauste, le pire génocide de l'histoire de l'humanité, qui lutte aujourd'hui pour sa vie civilisée contre des antisémites génocidaires, se retrouve dans le rôle de méchant mondial. À l'heure où l'islamisme menace la paix mondiale, nous sommes invités à nous concentrer sur les prétendus crimes de l'État juif démocratique qui est en première ligne pour le combattre.

Si un crime est exposé à La Haye, il ressemble à une conspiration mondiale visant à commettre un parjure à l'encontre du peuple israélien.

Quelle que soit la décision de la CIJ, le gouvernement israélien s'est engagé à poursuivre sa guerre contre le Hamas. Mais la tentative de faire passer Israël pour coupable de génocide est un élément important de la campagne plus large visant à isoler la seule démocratie du Moyen-Orient et à légitimer une intervention mondiale contre elle. Que tous ceux qui croient en la vraie justice et en la démocratie continuent donc à faire valoir leur point de vue. Nous sommes coupables de soutenir Israël contre l'islamisme, de soutenir le peuple juif contre l'antisémitisme, ancien et nouveau, et, oui, nous plaidons coupables de défendre la civilisation contre la barbarie.

Cet article a été initialement publié sur le site de The European Conservative.