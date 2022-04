"Corps et âme" de Nicolas Zeller : un témoignage fort de la violence du monde

Derrière la solidité du roc, le calme dans les tempêtes, l’assurance de l’équilibre, la modestie de l’anonymat et du travail en équipe, percent dans ces pages la fragilité de la mort tutoyée, des absences répétées, des courts moments de grande solitude, l’accumulation de fatigues que la force morale et la condition physique n’éliminent pas toujours.

Et sans cesse, omniprésents, le sens, le pourquoi et le comment qui s’interpellent à chaque rare instant inoccupé. Dans cette triangulation entre corps, âme et esprit, le docteur Zeller interroge plus qu’il n’ausculte, comprend plus qu’il ne soigne, apaise plus qu’il ne guérit.

Il scrute dans le regard de son patient reçu comme un ami le mal qu’il rumine, la douleur secrète, l’angoisse qui gagne du terrain. Jusqu’aux larmes de l’épuisement, jusqu’à l’effondrement de l’abandon, jusqu’à ce craquement de l’âme qui s’empare ensuite du reste de l’être.