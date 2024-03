"Contes d’Etat" : des textes nets, précis et qui portent une charge politique et émotionnelle puissante

«Comment transforme-t-on la dépense publique en chiffre d’affaires privé ?

C’est tout simple : on dit qu’il faut la réduire, et de la place est faite pour le marché. Comment justifier qu’il faille la réduire ? C’est tout simple : on fait du déficit.

Comment faire du déficit ? C’est tout simple : on dit “Les Français ont un sujet

avec l’impôt“… et l’on baisse les impôts des riches. Le déficit se creuse, c’est mécanique, c’est terrible, c’est merveilleux. À force de déficits, la dette augmente : C’est Très Mal ; c’est tout à fait ce dont nous avions besoin. Désormais c’est ainsi, nous n’avons plus le choix : pour réduire la dette, il faudra réduire la dépense. C’est comme ça : il n’y a plus de recettes. »

Le ministère des contes publics, Sandra Lucbert, Verdier, 2021.

« J’ai posé les yeux sur ma main et il n’y avait plus rien. Je me suis dit d’abord :

“Je n’ai plus de gant“. J’ai fait une fixation sur le gant, il se passe quelques secondes avant que je me dise qu’en fait non, ce n’est pas le gant, c’est la main qui a disparu. Pulvérisée. Plus de main. À la place, il y a une espèce d’amas de chair dégoulinant de sang.

Je voyais l’os au milieu, et des lambeaux de chair de chaque côté, comme une banane. »

Cinq mains coupées, Sophie Divry, Seuil, 2020.