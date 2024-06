"Conseil de famille" à la comédie de Paris : comment tuer la mère

Les lecteurs de Freud et de la littérature psychanalytique en général ont souvent eu matière à réflexion concernant la question, toute symbolique et malgré tout obsédante, du meurtre du père.

Avec une dérision n’excluant pas la légèreté, ce précepte semble malicieusement repris au pied de la lettre par des enfants frustrés dans leur vie d’adulte. Il s’agit, ni plus ni moins, que d’éliminer la mère, encombrante et dispendieuse. Le meurtre de la mère s’applique désormais à celle qui affiche, malgré son grand âge, l’ambition de vivre comme une femme désirante, fêtarde et joyeuse. Aussi la préparation de sa disparition, autant anticipée que concertée, incite la famille à se recomposer pour revivre les divergences et les tensions de l’enfance, assurément jamais surmontées.

Moment cathartique où chacun se dévoile et réalise être passé à côté de ses désirs, “tuer la mère“ semble inviter à assumer de vivre pleinement.