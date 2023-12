Connaissez-vous le furoshiki, cet art japonais de l’emballage qui évite les énormes gaspillages de papier cadeau ?

Un cadeau emballé grâce à la technique du furoshiki

Aurélie Le Marec est diplômée de l'École du Louvre. Elle crée en 2009 L'Atelier du Furoshiki en région Loire-Atlantique, qui propose des ateliers d'initiation et de perfectionnement dans toute la France. Après avoir créé en 2005 l’association Chasen, dont le but est la diffusion de l’ensemble des pratiques culturelles qui se rapportent au thé, elle décide d’allier son intérêt pour la culture japonaise à sa volonté de lutter contre la surconsommation des déchets (en particulier sacs plastiques et emballages papiers) en approfondissant cette technique du furoshiki.

Atlantico : Qu'est-ce que le furoshiki ?

Aurélie Le Marec : Le furoshiki date du VIIIᵉ siècle. C’est une technique japonaise de pliages et de nouages de tissus qui permet, avec un carré et quelques nœuds, de faire toutes sortes de sacs et d'emballages cadeaux. Le furoshiki permet de transporter les objets de la vie quotidienne ou d’emballer tous les objets pour les offrir ou pour les remiser quelque part. Pas besoin de scotch pour faire tenir l’emballage. Le Furoshiki, ce n’est que du nœud et du pliage de nœud.

Existe-t-il plusieurs sortes de furoshiki ?

C'est une technique qui a pour principe que le contenant s'adapte au contenu. On va emballer différentes formes : une bouteille, un ballon, un bento (une boîte à déjeuner) comme au Japon. Il y a aussi tout ce qui est portage, donc des sacs pour faire ses courses, aller à la plage ou à la piscine, transporter les jouets pour les enfants ou les sacs à langer pour les bébés. On peut tout transporter avec un furoshiki.

À l'approche de Noël, cette technique d'emballage est-elle plus respectueuse de l'environnement que nos traditionnels papiers cadeaux ?

Oui, tout à fait. C'est est une technique qui permet la réutilisation de l'emballage. Une fois que vous avez utilisé votre furoshiki pour offrir un cadeau, vous pouvez soit l’offrir avec le cadeau, soit le récupérer et réoffrir un cadeau avec. Un seul emballage va servir pour de nombreux cadeaux. Il n'y a pas beaucoup d'usure, donc le furoshiki peut durer dans le temps. Si vous voulez avoir une empreinte écologique encore plus basse, vous pouvez récupérer des textiles qui dorment dans les armoires : anciens bandanas, chutes de tissus, foulards ou d’anciens draps qu'on peut découper. Vous allez donner une deuxième vie à ces matières. Une fois que le furoshiki est très usé, vous pouvez le mettre à recycler dans des bornes de collecte de vêtements qui en feront soit des chiffons d'essuyage ou soit de l'isolant pour les maisons. C'est beaucoup plus écologique et ça évite d'utiliser tout ce qui est emballage plastique ou les papiers cadeaux qui, en général, ne sont pas recyclables.

Quels types de tissus privilégier pour faire un beau furoshiki ?

Traditionnellement pour l'emballage, c'était de la soie et du chanvre pour le portage. Aujourd’hui, on peut vraiment se permettre toutes sortes de choses : un foulard en soie, du coton, du velours, du satin ou du lin. On peut vraiment l'adapter.

Une astuce à connaître ?

Plus le cadeau est petit, plus il faut utiliser une matière fine. Sinon, ça fait des gros nœuds, des gros plis et ce n'est pas esthétique. Si c'est un gros cadeau ou même si on fait du portage, on peut utiliser des matières plus épaisses type coton d'ameublement ou jean pour faire des sacs.